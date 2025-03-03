Τραμπ: Μην ανησυχείτε για τον Πούτιν αλλά για τους μετανάστες, «για να μην καταντήσουμε σαν την Ευρώπη»

Σε μια νέα ειρωνική δήλωση για την Ευρώπη και τη στάση της απέναντι στον Βλαντίμιρ Πούτιν προχώρησε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, λίγες μόλις ώρες μετά τη σύνοδο κορυφής στο Λονδίνο για την ασφάλεια της ηπείρου και την Ουκρανία.

«Πρέπει να αφιερώνουμε λιγότερο χρόνο ανησυχώντας για τον Πούτιν και περισσότερο ανησυχώντας για τις συμμορίες βιαστών μεταναστών, τους βαρόνους ναρκωτικών, τους δολοφόνους και τα άτομα από ψυχιατρικά ιδρύματα που εισέρχονται στη χώρα μας – για να μην καταλήξουμε σαν την Ευρώπη!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.