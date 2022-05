Συγκλονίζει το βίντεο με την Ιορδανή δημοσιογράφο του Al Jazeera, Shireen Abu Aqla, που σκοτώθηκε στα παλαιστινιακά εδάφη και κάνει τον γύρο των social media.

Όπως ακούγεται στο βίντεο πέφτουν συνεχείς πυροβολισμοί και λίγο αργότερα η κάμερα στρέφεται στο σημείο που έπεσε νεκρή η πολεμική ανταποκρίτρια.

Footage shows the moments of Al Jazeera’s senior reporter Shireen Abu Aqla’s death.



In appearance, Israeli footage that says there was a Palestinian cross fire doesn’t fit with this location.



She is also wearing a helmet and body armour. pic.twitter.com/fYCMQqxlxf