«Έχασα το δικαίωμά μου να μιλάω ανοιχτά», δήλωσε η Χερντ μετά την ετυμηγορία -Η πρώτη αντίδραση του Ντεπ

Με νικητή τον Τζόνι Ντεπ ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η πολύκροτη δίκη στην οποία ενεπλάκη πρώην σύζυγό του Άμπερ Χερντ. Οι ένορκοι του δικαστηρίου του Φέρφαξ στη Βιρτζίνια αποφάνθηκαν ότι η ηθοποιός Άμπερ Χερντ δυσφήμησε τον πρώην σύζυγό της Τζόνι Ντεπ, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως θύμα ενδοοικογενειακής βίας, επιδικάζοντας στον σταρ του Χόλιγουντ αποζημίωση συνολικού ύψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων. Στην ηθοποιό επιδικάστηκε αποζημίωση ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σημειώνεται ότι ο Τζόνι Ντεπ βρισκόταν σε παμπ στο Νιούκαστλ με φίλους του μουσικούς, όταν ανακοινώθηκε η ετυμηγορία της δίκης με τη Χερντ.

«Το δικαστήριο μου έδωσε πίσω τη ζωή μου», δήλωσε ο ηθοποιός σε ανάρτησή του στο Instagram ύστερα από την ανακοίνωση της ετυμηγορίας.

Συντετριμμένη δήλωσε η Άμπερ Χερντ, υποστηρίζοντας ότι «το βουνό των αποδεικτικών στοιχείων» δεν ήταν αρκετό απέναντι στην πολύ μεγαλύτερη δύναμη και επιρροή του πρώην συζύγου της.

«Οπισθοδρομική απόφαση»

Η απογοήτευση της Χερντ, τη στιγμή που άκουσε την ετυμηγορία του δικαστηρίου υπέρ του Τζόνι Ντεπ ήταν εμφανής

«Η απογοήτευση που νιώθω σήμερα δεν εκφράζεται με λόγια. Είμαι πληγωμένη, που το βουνό των αποδεικτικών στοιχείων δεν ήταν ακόμα αρκετό για να αντισταθεί στη δυσανάλογη δύναμη και επιρροή του πρώην συζύγου μου.

Είμαι ακόμη πιο απογοητευμένη με το τι σημαίνει αυτή η ετυμηγορία για άλλες γυναίκες. Είναι οπισθοδρομικό. Ρυθμίζει το ρολόι σε μια εποχή που μια γυναίκα που μίλησε ανοιχτά θα μπορούσε να ντροπιαστεί και να ταπεινωθεί δημόσια. Ανατρέπει την ιδέα ότι η βία κατά των γυναικών πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη.

Πιστεύω ότι οι δικηγόροι του Τζόνι κατάφεραν να κάνουν την επιτροπή των ενόρκων να αγνοήσει το βασικό ζήτημα της ελευθερίας του λόγου και να αγνοήσει τα στοιχεία που ήταν τόσο πειστικά. Ενώ κερδίσαμε στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Λυπάμαι που έχασα αυτή την υπόθεση. Αλλά είμαι ακόμα πιο λυπημένη που φαίνεται ότι έχασα το δικαίωμα που πίστευα ότι είχα ως Αμερικανίδα – να μιλάω ελεύθερα και ανοιχτά».

