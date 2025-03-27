Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ αλλάζουν διαρκώς όρους στη συμφωνία για τα ορυκτά

Νέες αιχμές κατά της κυβέρνησης Τραμπ άφησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη Σύσκεψη Κορυφής για την Ουκρανία στο Παρίσι. «Οι ΗΠΑ αλλάζουν διαρκώς τους όρους της συμφωνίας για τα ορυκτά» τόνισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.



«Η θέση των ΗΠΑ όσον αφορά τη Ρωσία θα έπρεπε να είναι ισχυρότερη» τόνισε μάλιστα ο πρόεδρος της Ουκρανίας.



«Δεν θέλω οι ΗΠΑ να έχουν την εντύπωση ότι το Κίεβο είναι ενάντια στη συμφωνία για τα ορυκτά» διευκρίνισε πάντως.

H Ουκρανία, χρειάζεται τις ΗΠΑ να τη βοηθήσουν για να είναι σε θέση ισχύος στις διαπραγματεύσεις, είπε ο Ζελένσκι. «Ο Πούτιν θέλει να διχάσει την Ευρώπη και τις ΗΠΑ», είπε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.



«Δεν απογοητεύτηκα από το αποτέλεσμα της σύσκεψης κορυφής» επισήμανε.

Ο Ζελένσκι είπε ότι χαίρεται που βλέπει να υλοποιείται η δέσμευση «να μην αρθούν οι κυρώσεις έως ότου η Ρωσία σταματήσει τον πόλεμο». Πρόσθεσε ότι ήθελε «περισσότερη πίεση» στη Ρωσία.



«Περισσότερες δέσμες κυρώσεων είναι σημαντικές», είπε δε ο Ζελένσκι.



Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, από την πλευρά του, επισήμανε ότι είναι «απολύτως σαφές ότι τώρα δεν είναι η ώρα για άρση των κυρώσεων». «Αντίθετα, αυτό που συζητήσαμε είναι πώς μπορούμε να αυξήσουμε τις κυρώσεις για να υποστηρίξουμε την πρωτοβουλία των ΗΠΑ να φέρουν τη Ρωσία στο τραπέζι [διαπραγματεύσεων] μέσω περαιτέρω πίεσης από αυτήν την ομάδα χωρών (σ.σ Συνασπισμός των πρόθυμων)».



Ο Στάρμερ σημείωσε ότι στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης «στρατιωτικά και επιχειρησιακά» σχέδια για την υποστήριξη οποιασδήποτε εκεχειρίας και ειρήνης στην Ουκρανία, «στη γη, στον αέρα ή στη θάλασσα».

«Αυτό που προέκυψε πιο έντονα από τη συνάντηση ήταν [ότι] τόσες πολλές χώρες συμπαραστέκονται, όπως έχουν κάνει για πάνω από τρία χρόνια τώρα με την Ουκρανία, σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, για όσο χρόνο χρειαστεί» υπογράμμισε.





Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε ότι οι υπουργοί Εξωτερικών θα καταθέσουν προτάσεις εντός τριών εβδομάδων για την παρακολούθηση μιας ενδεχόμενης εκεχειρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Τα συμπεράσματα θα κοινοποιηθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την αποστολή γαλλοβρετανικής στρατιωτικής αντιπροσωπείας για να εργαστεί με τις ουκρανικές δυνάμεις αναφορικά με τον σχεδιασμό του μελλοντικού ουκρανικού στρατού, ενώ διευκρίνισε ότι η δύναμη «εγγύησης» για την Ουκρανία δεν θα είναι ειρηνευτική ούτε θα βρίσκεται στη γραμμή του μετώπου, αλλά θα αναπτυχθεί σε στρατηγικά σημεία από διάφορες χώρες.

Μία κατάπαυση πυρός το συντομότερο δυνατόν ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του από τη Σύσκεψη Κορυφής.

Πηγή: skai.gr

