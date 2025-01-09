«Ούτε ένα λεπτό δεν θα βρείτε από λιβυκό χρήμα»: Ο πρώην πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί ορκίστηκε σήμερα, παίρνοντας για πρώτη φορά τον λόγο στη δίκη του για υποψίες χρηματοδότησης από τη Λιβύη του Μουάμαρ Καντάφι της προεκλογικής του εκστρατείας του 2007, ότι δεν έχει «τίποτα» να προσάψει στον εαυτό του.

Ο Σαρκοζί που δικάζεται από τη Δευτέρα και έως την 10η Απριλίου σε δικαστήριο του Παρισιού για διαφθορά, απόκρυψη υπεξαίρεσης δημοσίων πόρων, παράνομη χρηματοδότηση της εκστρατείας του και εγκληματική οργάνωση, κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης και πρόστιμο 375.000 ευρώ, καθώς και στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων (συνεπώς απώλεια εκλογιμότητας) έως πέντε χρόνια. Ο ίδιος κατήγγειλε την υπόθεση χρηματοδότησης της εκστρατείας του από τη Λιβύη ως "συνωμοσία".

Πρώτος που πήρε τον λόγο στο δικαστήριο, ο πρώην αρχηγός του κράτους (2007-2012) δήλωσε: «Δέκα χρόνια συκοφαντίας, 48 ώρες προφυλάκισης, 60 ώρες ανάκρισης».

Συνολικά, είπε, «10 χρόνια έρευνας» που έκανε «τον γύρο του κόσμου» για να καταθέσουν διάφοροι μάρτυρες και να αναζητηθούν αποδεικτικά στοιχεία. Και στο τέλος, «τι βρέθηκε; Τίποτα», δήλωσε επανειλημμένα.

«Τίποτε, που να με αφορά», διευκρίνισε ο Σαρκοζί, ο οποίος δικάζεται μαζί με άλλα 11 άτομα, ανάμεσά τους οι τρεις πρώην υπουργοί Κλοντ Γκεάν, Μπρις Ορτεφέ και Ερίκ Βερτ.

«Υπάρχει λόγος να έχω θυμό», πρόσθεσε.

«Δεν θα βρείτε ποτέ, ποτέ ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα λιβυκό λεπτό, στην εκστρατεία μου», δήλωσε.

«Θα απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις, όπως πάντα έκανα, πάντα αναλάμβανα τις ευθύνες μου και προτίθεμαι ασφαλώς να το κάνω και κατά τη διάρκεια αυτών των τεσσάρων μηνών» της διαδικασίας, πρόσθεσε ο Σαρκοζί.

"Τα χρήματα της διαφθοράς είναι ο μεγάλος απών από αυτή τη δίκη και για έναν απλό λόγο: δεν υπάρχουν χρήματα από τη διαφθορά καθώς δεν υπήρξε διαφθορά του υποψηφίου", δήλωσε.

"Δεν έχω κανέναν λογαριασμό να τακτοποιήσω και σίγουρα όχι με τον θεσμό του οποίου γνωρίζω ότι ένα μέρος του με πολέμησε βίαια όταν ήμουν πρόεδρος. Αφελής ή ενθουσιώδης, εμπιστεύομαι", δήλωσε επίσης αυτός που τακτικά κατηγορεί ονομαστικά δικαστές στις πολλές νομικές διαδικασίες που τον αφορούν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

