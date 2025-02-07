Νικολά Σαρκοζί: Σε κατ' οίκον περιορισμό, με ηλεκτρονικό βραχιολάκι

Συνεπεία της καταδίκης του για καταχρηστική άσκηση επιρροής και διαφθοράς, στις 18 Δεκεμβρίου του 2024, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί υποχρεούται από σήμερα - και για ένα χρόνο - να φορά επί μονίμου βάσεως ένα ηλεκτρονικό βραχιολάκι που θα βεβαιώνει ότι εκτίει την ποινή της απαγόρευσης εξόδου από την κατοικία του από τις 10 το βράδυ ως τις 8 το πρωί.

Είναι η πρώτη φορά που ένας πρώην πρόεδρος της γαλλικής Δημοκρατίας καταδικάζεται - επί της ουσίας - σε φυλάκιση, η οποία στην περίπτωση του Νικολά Σαρκοζί έχει, ύστερα από σχετική απόφαση δικαστηρίου, τη μορφή κατ' οίκον περιορισμού.

Γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Νικολά Σαρκοζί ακύρωσε όλες τις διεθνείς του υποχρεώσεις για τους επόμενους μήνες, σημειώνοντας ωστόσο ότι θα υποβάλλει αίτηση απαλλαγής από το ηλεκτρονικό βραχιολάκι, επικαλούμενος το γεγονός ότι είναι πάνω από 70 ετών.

Εν τω μεταξύ, συνεχίζεται η δίκη του Νικολά Σαρκοζί με την κατηγορία της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από το καθεστώς Καντάφι στη Λιβύη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

