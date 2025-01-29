Αμερικανός δικαστής μπλόκαρε προσωρινά την Τρίτη μέρος της σαρωτικής οδηγίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για παύση των ομοσπονδιακών επιχορηγήσεων, δανείων και άλλης οικονομικής βοήθειας, δικαιώνοντας ομάδες υπεράσπισης που είπαν ότι θα διαταράξει προγράμματα που εξυπηρετούν δεκάδες εκατομμύρια των Αμερικανών.

Ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ Λόρεν ΑλίΚαν διέταξε την κυβέρνηση Τραμπ να μην μπλοκάρει τη χρηματοδότηση συνεχιζόμενων προγραμμάτων μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου σε ακρόαση στο δικαστήριο της Ουάσινγκτον.

Ομάδες που εκπροσωπούν μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, αξιωματούχοι δημόσιας υγείας και μικρές επιχειρήσεις έκαναν μήνυση, λέγοντας ότι η πολιτική του Τραμπ θα ήταν καταστροφική.

Η σαρωτική οδηγία του Τραμπ ήταν το τελευταίο βήμα στη δραματική προσπάθειά του να αναθεωρήσει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η οποία έχει ήδη δει τον νέο πρόεδρο να διακόπτει την ξένη βοήθεια, να παγώνει τις προσλήψεις και να κλείνει τα προγράμματα διαφορετικότητας σε δεκάδες οργανισμούς.

Οι Δημοκρατικοί κατήγγειλαν το πάγωμα της χρηματοδότησης ως παράνομη επίθεση στην εξουσία του Κογκρέσου σχετικά με τις ομοσπονδιακές δαπάνες και είπαν ότι διακόπτει τις πληρωμές σε γιατρούς και δασκάλους προσχολικής ηλικίας. Οι Ρεπουμπλικάνοι υπερασπίστηκαν σε μεγάλο βαθμό την εντολή ως εκπλήρωση της προεκλογικής υπόσχεσης του Τραμπ να χαλιναγωγήσει έναν διογκωμένο προϋπολογισμό.

Η κυβέρνηση Τραμπ είπε ότι τα προγράμματα που παρέχουν σημαντικά οφέλη στους Αμερικανούς, δεν θα επηρεαστούν. Ωστόσο, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Ron Wyden είπε ότι το γραφείο του επιβεβαίωσε ότι οι γιατροί και στις 50 πολιτείες δεν ήταν σε θέση να εξασφαλίσουν πληρωμές από το Medicaid, το οποίο παρέχει υγειονομική κάλυψη σε 70 εκατομμύρια Αμερικανούς με χαμηλό εισόδημα.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Karoline Leavitt (Κάρολαϊν Λέβιτ) είπε στο X ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση γνώριζε τη διακοπή της πλατφόρμας Medicaid και ότι καμία πληρωμή δεν επηρεάστηκε. Ο ιστότοπος θα είναι ξανά online σύντομα, είπε.

Αξιωματούχοι του κλάδου υγειονομικής περίθαλψης δήλωσαν ότι η διακοπή θα μπορούσε να προκαλέσει μόνιμες ζημιές. «Εάν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση σταματήσει να σπρώχνει κεφάλαια σε πολιτειακούς εργολάβους Medicaid, το αποτέλεσμα θα ήταν μια πλήρης καταστροφή, με τους παρόχους Medicaid να σβήνουν», δήλωσε η Sara Ratner της εταιρείας υγειονομικής περίθαλψης NOMI Health.

Η διαταγή, που δημοσιεύτηκε σε υπόμνημα από το γραφείο προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου, είχε σκοπό να παγώσει τις ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις και δάνεια από τις 5 μ.μ. την Τρίτη (2200 GMT), ενώ η κυβέρνηση διασφαλίζει ότι ευθυγραμμίζονται με τις προτεραιότητες του Ρεπουμπλικανό προέδρου, συμπεριλαμβανομένων των εκτελεστικών διαταγμάτων που υπέγραψε τερματισμός των προσπαθειών ποικιλομορφίας, ισότητας και ένταξης.

Προγράμματα ευρείας εφαρμογής

Οι ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις και τα δάνεια φτάνουν σχεδόν σε κάθε τομέα της ζωής των Αμερικανών, με τρισεκατομμύρια δολάρια που ρέουν σε προγράμματα εκπαίδευσης, υγειονομικής περίθαλψης και καταπολέμησης της φτώχειας, στεγαστικής βοήθειας, ανακούφισης από καταστροφές, υποδομών και πλήθους άλλων πρωτοβουλιών.

Η οδηγία ανέφερε ότι το πάγωμα της Τρίτης περιλάμβανε οποιαδήποτε χρήματα προορίζονταν για ξένη βοήθεια και για μη κυβερνητικές οργανώσεις, μεταξύ άλλων κατηγοριών. Δινόταν εντολή σε 55 φορείς να εξετάσουν περισσότερα από 2.600 μεμονωμένα προγράμματα επιχορήγησης.

Ο Λευκός Οίκος είπε ότι η παύση δεν θα επηρεάσει τις πληρωμές Κοινωνικής Ασφάλισης ή Medicare σε ηλικιωμένους ή «βοήθεια που παρέχεται απευθείας σε άτομα», όπως ορισμένα προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας και πρόνοιας για τους φτωχούς.

Σε δεύτερη οδηγία που κυκλοφόρησε την Τρίτη, ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι τα κεφάλαια για το Medicaid, τους αγρότες, τις μικρές επιχειρήσεις, τη βοήθεια ενοικίασης και το πρόγραμμα προσχολικής ηλικίας Head Start θα συνεχιστούν χωρίς διακοπή. Ωστόσο, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Μέρφι από το Κονέκτικατ είπε ότι το σύστημα αποζημίωσης για το Head Start είχε κλείσει στην πολιτεία του, εμποδίζοντας τα νηπιαγωγεία να πληρώνουν το προσωπικό.

Η κατάσταση άλλων προγραμμάτων που θα μπορούσαν να επηρεαστούν, όπως η επιστημονική έρευνα, η κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και η απεξάρτηση, ήταν ασαφής.

Το πάγωμα ακολούθησε την αναστολή της ξένης βοήθειας από τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο, η οποία άρχισε να διακόπτει την παροχή ναυαγοσωστικών φαρμάκων την Τρίτη σε χώρες σε όλο τον κόσμο που εξαρτώνται από την αναπτυξιακή βοήθεια των ΗΠΑ.

Σύγχυση και ασάφειες

Η οδηγία του Λευκού Οίκου δεν φαίνεται να εξαιρεί τη βοήθεια για καταστροφές σε περιοχές όπως το Λος Άντζελες και η δυτική Βόρεια Καρολίνα που έχουν καταστραφεί από φυσικές καταστροφές. Ο Τραμπ υποσχέθηκε κυβερνητική υποστήριξη όταν επισκέφθηκε και τα δύο μέρη την περασμένη εβδομάδα.

Στην πρώτη της ενημέρωση στον Λευκό Οίκο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου, η Λίβιτ δεν είπε εάν θα παγώσει η βοήθεια για καταστροφές.

Οι υπηρεσίες προσπαθούσαν να καταλάβουν πώς να εφαρμόσουν τη νέα εντολή.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα διακόψει τη χρηματοδότηση 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για κοινοτικά προγράμματα, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, πολιτείες και δήμους, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει το θέμα, όπως σημειώνει το Reuters. Τα επηρεαζόμενα προγράμματα περιλαμβάνουν το Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Εκμεταλλευόμενα Παιδιά, το οποίο λαμβάνει περισσότερα από 30 εκατομμύρια δολάρια ετησίως από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δαπάνησε συνολικά 6,75 τρισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι, σύμφωνα με το μη κομματικό Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου.

Οι Ρεπουμπλικάνοι σύμμαχοι του Τραμπ πίεσαν για δραματικές περικοπές δαπανών, αν και ο ίδιος υποσχέθηκε να περιορίσει την Κοινωνική Ασφάλιση και το Medicare, που αποτελούν περίπου το ένα τρίτο του προϋπολογισμού. Ένα άλλο 11% του προϋπολογισμού προορίζεται για πληρωμές τόκων του δημοσίου, οι οποίες δεν μπορούν να αγγιχτούν χωρίς να προκληθεί μια χρεοκοπία που θα ταράξει την παγκόσμια οικονομία.

«Παράνομο και επικίνδυνο το πάγωμα των δαπανών».

Οι Δημοκρατικοί επέκριναν αμέσως το πάγωμα των δαπανών ως παράνομο και επικίνδυνο.

«Αυτή η απόφαση είναι παράνομη, καταστροφική, σκληρή», δήλωσε ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ. «Είναι οι αμερικανικές οικογένειες που θα υποφέρουν περισσότερο».

Το Σύνταγμα των ΗΠΑ δίνει στο Κογκρέσο τον έλεγχο σε θέματα δαπανών, αλλά ο Τραμπ είπε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας ότι πιστεύει ότι ο πρόεδρος έχει τη δύναμη να παρακρατεί χρήματα για προγράμματα που δεν του αρέσουν. Ο υποψήφιός του για διευθυντής προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου, Russell Vought, ο οποίος δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από τη Γερουσία, ήταν επικεφαλής μιας σκέψης που υποστήριξε ότι το Κογκρέσο δεν μπορεί να απαιτεί από έναν πρόεδρο να ξοδεύει χρήματα. Οι Δημοκρατικοί προσπάθησαν να καθυστερήσουν την υποψηφιότητά του, αλλά θα χρειάζονταν την υποστήριξη των Ρεπουμπλικάνων για να το πετύχουν.

Ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ Τομ Έμερ, ο Νο. 3 Ρεπουμπλικανός στη Βουλή των Αντιπροσώπων, είπε ότι ο Τραμπ απλώς τηρούσε τις προεκλογικές του υποσχέσεις.

«Πρέπει να καταλάβετε ότι εξελέγη για να ταρακουνήσει το status quo. Αυτό θα κάνει», είπε ο Έμερ στους δημοσιογράφους σε μια υποχώρηση των Ρεπουμπλικανών στο Μαϊάμι.

Τουλάχιστον ένας Ρεπουμπλικανός κεντρώος, ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ Ντον Μπέικον, είπε ότι ήλπιζε ότι η εντολή θα ήταν βραχύβια ακούγοντας τους ανήσυχους ψηφοφόρους, συμπεριλαμβανομένης μιας γυναίκας που διευθύνει ένα πρόγραμμα για μετά το σχολείο που εξαρτάται από τα χρήματα της ομοσπονδιακής επιχορήγησης.

«Δεν ζούμε σε μια απολυταρχία. Είναι διχασμένη κυβέρνηση. Έχουμε διαχωρισμό των εξουσιών», είπε.

