Η Κάρολαϊν Λέβιτ, η νεότερη εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, έκανε το ντεμπούτο της στην αίθουσα ενημέρωσης την Τρίτη, λέγοντας ότι οι podcasters και οι influencers των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε μελλοντικές ενημερώσεις.

Η Λέβιτ κατά την έναρξη της ενημέρωσης είπε ότι οι δημοσιογράφοι θα έχουν «πρόσβαση στον πιο διαφανή και προσβάσιμο πρόεδρο στην αμερικανική ιστορία» με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η αίθουσα ενημέρωσης Τύπου James S. Brady έγινε ο τόπος συγκρούσεων μεταξύ εκπροσώπων και δημοσιογράφων κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ. Ο Τραμπ έκανε επίσης συχνές εμφανίσεις εκεί κατά τη διάρκεια της επιδημίας του κορωνοϊού.

Η Λέβιτ, 27 ετών, είπε ότι σχεδιάζει να πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις και ότι ο Τραμπ θα είναι διαθέσιμος στους δημοσιογράφους για ερωτήσεις.

«Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα έχουμε περισσότερες ενημερώσεις τόσο από εκείνον όσο και από εμένα», είπε.

«Δεν υπήρξε ποτέ πρόεδρος που να επικοινωνεί με τον αμερικανικό λαό και τον πυρήνα του Τύπου τόσο ανοιχτά και αυθεντικά όσο ο 45ος και τώρα 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ».

Η Λέβιτ είπε χαρακτηριστικά ότι «αν παράγετε νόμιμο περιεχόμενο ειδήσεων, ανεξάρτητα από το μέσο, θα σας επιτραπεί» να συμμετάσχετε στις ενημερώσεις.

Ερωτηθείς στη συνέχεια για την ειλικρίνεια, η νέα εκπρόσωπος Τύπου είπε ότι «είναι πολύ εύκολο να πεις την αλήθεια... όταν έχεις έναν πρόεδρο που εφαρμόζει πολιτικές που είναι εξαιρετικά δημοφιλείς στον αμερικανικό λαό».

Ακολούθως κατηγόρησε την προηγούμενη κυβέρνηση για ψέματα και ισχυρίστηκε ότι «υπήρξαν ψέματα» για τον πρόεδρο που «διακίνησαν» μέσα ενημέρωσης.

Μάλιστα, διαμήνυσε ότι «δεν θα το δεχτούμε. Θα σας καλέσουμε όταν αισθανόμαστε ότι η αναφορά σας είναι λάθος ή ότι υπάρχει παραπληροφόρηση για τον Λευκό Οίκο».

Οι προειδοποιήσεις εγείρουν φόβους ότι η πρόσβαση στις ενημερώσεις του Λευκού Οίκου θα μπορούσε να αποσυρθεί για δημοσιογράφους των οποίων η κάλυψη δεν θα είναι αρεστή στον πρόεδρο.



Πηγή: skai.gr

