Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Λυπούμαστε για την αποχώρηση της Ουγγαρίας

Το όργανο διοίκησης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου δήλωσε σήμερα ότι λυπάται για την αποχώρηση της Ουγγαρίας από τη συνθήκη του ΔΠΔ, εκτιμώντας ότι κάθε αποχώρηση βλάπτει την "κοινή επιδίωξη της δικαιοσύνης".

«Όταν ένα κράτος συμβαλλόμενο μέρος αποχωρεί από το Καταστατικό της Ρώμης (την ιδρυτική συνθήκη του ΔΠΔ), αυτό επισκιάζει την κοινή μας επιδίωξη της δικαιοσύνης και αποδυναμώνει την αποφασιστικότητά μας για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας», δήλωσε η προεδρία της Συνέλευσης των Κρατών Μελών σε ανακοίνωση.

Το Δικαστήριο είναι «στο κέντρο της παγκόσμιας δέσμευσης για να λογοδοτούν» οι υπεύθυνοι και η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να «το υποστηρίξει ανεπιφύλακτα», προστίθεται στην ανακοίνωση.

«Η δικαιοσύνη απαιτεί την ενότητά μας», υπογράμμισε η προεδρία.

Ταυτόχρονα το προεδρείο έτεινε το χέρι στην Ουγγαρία, εκτιμώντας ότι κάθε μέλος του Καταστατικού της Ρώμης έχει "το δικαίωμα να εκφράζει τις ανησυχίες του ενώπιον της Συνέλευσης".

«Το προεδρείο ενθαρρύνει ιδιαιτέρως την Ουγγαρία να έχει μια εποικοδομητική συζήτηση για το θέμα αυτό» και την προτρέπει να «συνεχίσει να είναι αποφασιστικό μέλος του Καταστατικού της Ρώμης».

Η Βουδαπέστη ανακοίνωσε σήμερα ότι άρχισε τη διαδικασία για την αποχώρησή της από το ΔΠΔ την ώρα που ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν υποδεχόταν τον Ισραηλινό ομόλογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

