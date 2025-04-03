Ζελένσκι: Επισκέφθηκε την περιοχή Σούμι, που συνορεύει με την περιοχή Κούρσκ της Ρωσίας

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε σήμερα την περιοχή Σούμι στη βόρεια Ουκρανία, που συνορεύει με την περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας, όπου τα στρατεύματα του Κιέβου εξακολουθούν να κατέχουν μικρές εκτάσεις γης.

«Εργαζόμαστε για να προστατεύσουμε τις θέσεις μας. Γνωρίζουμε σε τι υπολογίζει ο εχθρός. Σε κάθε περίπτωση, θα προστατεύσουμε το κράτος μας, την ανεξαρτησία μας, τον λαό μας», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

