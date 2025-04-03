Δασμοί Τραμπ: Η Βραζίλια θα λάβει «όλα τα κατάλληλα μέτρα» για να «υπερασπιστεί τον εαυτό της»

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας υποσχέθηκε σήμερα ότι «όλα τα κατάλληλα μέτρα» θα ληφθούν για την «προάσπιση των εταιρειών και των εργαζομένων» της χώρας της Νότιας Αμερικής, που βρέθηκε στο στόχαστρο τελωνειακών δασμών ύψους 10% από τις ΗΠΑ.

«Υπερασπιζόμαστε την πολυμέρεια και το ελεύθερο εμπόριο και θα απαντήσουμε σε κάθε απόπειρα να επιβληθεί ένας προστατευτισμός που δεν έχει πλέον θέση στον κόσμο», δήλωσε ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, κατά τη διάρκεια μιας επίσημης τελετής στην Μπραζίλια.

Το μέτρο που στοχεύει τη μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής ανακοινώθηκε χθες το βράδυ από τον Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο μιας κολοσσιαίας επίθεσης προστατευτισμού που επέβαλε ένα μπαράζ δασμών σε ολόκληρο τον κόσμο.

«Μπροστά στην απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν πρόσθετους δασμούς στα βραζιλιάνικα προϊόντα, εμείς θα λάβουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα για να υπερασπιστούμε τις επιχειρήσεις μας και τους εργαζόμενούς μας», είπε ο Λούλα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτά τα μέτρα θα βασίζονται «στον νόμο της οικονομικής αμοιβαιότητας», που ενέκρινε χθες το κοινοβούλιο της Βραζιλίας, όπως και στις «κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου».

Ο εν λόγω νόμος, ο οποίος υπερψηφίστηκε με σπάνια ομοφωνία από την αριστερά και τη δεξιά, επιτρέπει στην κυβέρνηση της Βραζιλίας την «υιοθέτηση αντίμετρων» για να ανταποκριθεί σε «μονομερείς ενέργειες, πολιτικές ή πρακτικές μιας χώρας ή ενός οικονομικού μπλοκ, που επηρεάζουν αρνητικά την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα βραζιλιάνικων αγαθών και προϊόντων».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

