Μακρόν: Θα επισκεφθεί την Αλ Αρίς, κοντά στη μεθοριακή διάβαση της Ράφα

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν θα μεταβεί την ερχόμενη Τρίτη, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αίγυπτο, στην πόλη Αλ Αρίς, που απέχει 50 χιλιόμετρα από τη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Στόχος του προέδρου είναι να καταδείξει ότι παραμένει προσηλωμένος στην προσπάθεια για κατάπαυση του πυρός.

Σε αυτό το λιμάνι, που χρησιμοποιείται ως βάση συγκέντρωσης της βοήθειας που προορίζεται για τη Γάζα, ο Γάλλος πρόεδρος θα συναντηθεί με εργαζόμενους σε γαλλικές, μη κυβερνητικές οργανώσεις, με εκπροσώπους των Ηνωμένων Εθνών, της αιγυπτιακής Ερυθράς Ημισελήνου, αλλά πιθανότατα και με Παλαιστίνιους «αποδέκτες» της ανθρωπιστικής δράσης. Θα μιλήσει επίσης με Γάλλους αστυνομικούς της EUBAM (Αποστολή Συνοριακής Συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης) η οποία ιδρύθηκε πριν από μια εικοσαετία με στόχο να αναπτυχθεί στη μεθοριακή διάβαση της Ράφα, στα σύνορα της Αιγύπτου με τη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

