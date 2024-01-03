Ο Εμανουέλ Μακρόν καλεί το Ισραήλ να αποφύγει κάθε «κλιμάκωση», «ειδικά στον Λίβανο»

Ο Εμανουέλ Μακρόν παρότρυνε την ισραηλινή κυβέρνηση να «αποφύγει κάθε συμπεριφορά» που θα μπορούσε να οδηγήσει σε «κλιμάκωση», «ειδικά στον Λίβανο», μετά το —αποδιδόμενο στο Ισραήλ— πλήγμα στη Βηρυτό το οποίο σκότωσε τον δεύτερο τη τάξει της Χαμάς, γνωστοποίησε χθες Τρίτη το βράδυ το Ελιζέ.

Ο γάλλος πρόεδρος, ο οποίος συζήτησε τηλεφωνικά με τον ισραηλινό υπουργό Μπένι Γκαντς, μέλος της κυβέρνησης πολέμου του Μπενιαμίν Νετανιάχου, υπογράμμισε πως είναι «απαραίτητο να αποφευχθεί κάθε συμπεριφορά που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κλιμάκωση, ειδικά στον Λίβανο», προσθέτοντας πως το Παρίσι θα «συνεχίσει να επιδίδει αυτό το μήνυμα σε όλους τους παράγοντες που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα» στη σύγκρουση, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του.

Ο υπ’ αριθμόν δύο της Χαμάς, ο Σάλεχ αλ Αρούρι, σκοτώθηκε σε πλήγμα αποδιδόμενο στο Ισραήλ σε προάστιο της Βηρυτού χθες βράδυ, ανακοίνωσαν το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα και πηγές προσκείμενες στις λιβανικές αρχές.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά από το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, πριν από σχεδόν τρεις μήνες, που έγινε στόχος τομέας της πρωτεύουσας του Λιβάνου.

«Αυτό το έγκλημα δεν θα παραμείνει αναπάντητο ή ατιμώρητο», διεμήνυσε η λιβανική παράταξη Χεζμπολά, σύμμαχος της Χαμάς. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, ο Νατζίμπ Μικάτι, από την πλευρά του κατηγόρησε το Ισραήλ πως έχει βαλθεί να σύρει τον Λίβανο στη «νέα φάση της σύγκρουσης».

Κατά τη διάρκεια της συνδιάλεξής του με τον Μπένι Γκαντς, ο Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε να καταβληθεί προσπάθεια για να κηρυχθεί «διαρκής κατάπαυση του πυρός» ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, «με τη βοήθεια όλων των περιφερειακών και διεθνών εταίρων», κατά τη γαλλική προεδρία.

Εξέφρασε εξάλλου εκ νέου «την πολύ έντονη ανησυχία του μπροστά στον ιδιαίτερα βαρύ απολογισμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων και την κατάσταση ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα», ενώ επαναβεβαίωσε για ακόμη μια φορά «την προσήλωση της Γαλλίας στην ασφάλεια του Ισραήλ», πάντα σύμφωνα με το Ελιζέ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

