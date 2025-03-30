Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή ότι θα επιβάλει πρόσθετους δασμούς από 25% έως 50% σε όλο το ρωσικό πετρέλαιο, εάν κρίνει ότι η Μόσχα υπονομεύει τις προσπάθειές του να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι δασμοί αυτοί θα μπορούσαν να τεθούν σε ισχύ μέσα σε έναν μήνα εάν δεν επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός.

Σύμφωνα με το NBC News, ο Τραμπ δήλωσε ότι ήταν οργισμένος και «έξαλλος» όταν ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αμφισβήτησε την αξιοπιστία της ηγεσίας του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Τραμπ είπε επίσης ότι σχεδιάζει να μιλήσει με τον Πούτιν αυτή την εβδομάδα.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές του 2024, ο Τραμπ υποσχέθηκε επανειλημμένα να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα από την ανάληψη των καθηκόντων του στις 20 Ιανουαρίου. Ο ίδιος έχει ζητήσει νέες εκλογές στην Ουκρανία και αποκάλεσε τον Ζελένσκι «δικτάτορα».

Την Παρασκευή, ο Πούτιν πρότεινε ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να τεθεί υπό ένα είδος προσωρινής διοίκησης, προκειμένου να διεξαχθούν νέες εκλογές και να υπογραφούν βασικές συμφωνίες, κάτι που θα μπορούσε ουσιαστικά να απομακρύνει τον Ζελένσκι από την εξουσία.

«Αν η Ρωσία και εγώ δεν μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία για τον τερματισμό της αιματοχυσίας στην Ουκρανία και αν θεωρήσω ότι ευθύνεται η Ρωσία... θα επιβάλω πρόσθετους δασμούς στο πετρέλαιο, σε όλο το πετρέλαιο που εξάγεται από τη Ρωσία», δήλωσε ο Τραμπ.

«Αυτό σημαίνει ότι, αν αγοράζετε πετρέλαιο από τη Ρωσία, δεν μπορείτε να κάνετε επιχειρήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε. «Θα υπάρξει δασμός 25% σε όλο το πετρέλαιο, ένας δασμός 25% έως 50% σε όλο το πετρέλαιο».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι δασμοί στο ρωσικό πετρέλαιο θα τεθούν σε ισχύ μέσα σε έναν μήνα αν δεν υπάρξει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Ο ίδιος ανέφερε ότι ο Πούτιν γνωρίζει πως είναι οργισμένος μαζί του, αλλά πρόσθεσε πως διατηρεί «πολύ καλή σχέση μαζί του» και ότι «η οργή διαλύεται γρήγορα... αν κάνει το σωστό».



Πηγή: skai.gr

