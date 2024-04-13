Διάγγελμα Νετανιάχου: Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά

Διάγγελμα προς τον λαό του Ισραήλ απηύθυνε αμέσως μετά την επιβεβαίωση της επίθεσης του Ιράν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ τόνισε ότι είναι έτοιμοι για κάθε σενάριο, «αμυντικά και επιθετικά», αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα υπάρξει απάντηση.

Πιο αναλυτικά το διάγγελμα του Ισραηλινού πρωθυπουργού:

«Πολίτες του Ισραήλ,

Τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα τις τελευταίες εβδομάδες, το Ισραήλ προετοιμάζεται για άμεση επίθεση από το Ιράν.

Τα αμυντικά μας συστήματα έχουν αναπτυχθεί. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Το κράτος του Ισραήλ είναι ισχυρό. Το IDF είναι ισχυρό. Το κοινό είναι δυνατό.

Εκτιμούμε τις ΗΠΑ που στέκονται δίπλα στο Ισραήλ, καθώς και την υποστήριξη της Βρετανίας, της Γαλλίας και πολλών άλλων χωρών.

Έχουμε καθορίσει μια ξεκάθαρη αρχή: Όποιος μας βλάψει, θα τον βλάψουμε. Θα υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας έναντι κάθε απειλής και θα το πράξουμε ισόπαλα και με αποφασιστικότητα.

Πολίτες του Ισραήλ σας καλώ να ακολουθήσετε τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου των IDF.

Μαζί θα σταθούμε και με τη βοήθεια του G-d – μαζί θα νικήσουμε όλους τους εχθρούς μας».





Πηγή: skai.gr

