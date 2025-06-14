Το όνειρο του Αμερικανού προέδρου Τραμπ να γιορτάσει τα 79α γενέθλιά του με μια μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στην κεντρική Λεωφόρο της Πενσιλβανία, γίνεται σήμερα στη 1 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας) πραγματικότητα.

Με αφορμή την επέτειο για τα 250 χρόνια από την ίδρυση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, στην Ουάσιγκτον θα γίνει μεγάλη στρατιωτική παρέλαση (στα πρότυπα της παρέλασης της 14ης Ιουλίου που γίνεται κάθε χρόνο στο Παρίσι για την Ημέρας της Βαστίλης, την οποία παρακολούθησε στην πρώτη του θητεία ο Ντόναλντ Τραμπ και ζήλεψε) και στην αμερικανική πρωτεύουσα οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε στις αρχές Μαρτίου να γίνει η παρέλαση για τον «διπλό» εορτασμό και σύμφωνα με αξιωματούχους και έγγραφα που είδαν τότε το φως της δημοσιότητας, ο στρατός των ΗΠΑ σχεδιάζει ένα «υπερθέαμα», με τη συμμετοχή τουλάχιστον 6.500 στρατιωτών, περίπου 150 οχημάτων - 60 τόνων άρματα μάχης M1 Abrams και τα αυτοκινούμενα οβιδοβόλα Paladin - και 50 μαχητικών αεροσκαφών, που θα πετούν στον ουρανό της Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με σχεδιαγράμματα και λεπτομερή σχέδια τα οποία ήρθαν στην κατοχή του ΑΡ, ότι η εκδήλωση θα περιλαμβάνει επτά μπάντες του στρατού, άλματα με αλεξίπτωτα και ιστορικά οχήματα, ενώ θα ακολουθήσει συναυλία και πυροτεχνήματα το βράδυ.

Παράλληλα, περισσότερες από 1.500 διαδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί κατά του Τραμπ από το κίνημα «No Kings» σε όλες τις ΗΠΑ, όχι όμως στην Ουάσινγκτον, εν μέρει για να αποφύγουν τυχόν επεισόδια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι οποιοσδήποτε διαδηλωτής παρευρεθεί στη στρατιωτική του παρέλαση «θα αντιμετωπιστεί με πολύ μεγάλη δύναμη».

Οι Αμερικανοί ετοιμάζονται λοιπόν να παρακολουθήσουν την πρώτη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση εδώ και δεκαετίες: το 1991, άρματα και χιλιάδες στρατιώτες παρέλασαν στην Ουάσινγκτον για να γιορτάσουν την εκδίωξη των ιρακινών δυνάμεων του Σαντάμ Χουσέιν από το Κουβέιτ, στον πρώτο Πόλεμο του Κόλπου.

Πηγή: skai.gr

