Σοκ επικρατεί στις ΗΠΑ από την ένοπλη επίθεση αγνώστου τη νύχτα εναντίον δύο Δημοκρατικών πολιτικών, μέσα στα σπίτια τους, στην πολιτεία της Μινεσότα. Νεκρή είναι η βουλευτής της πολιτείας, Μελίσα Χόρτμαν και ο σύζυγός της, Μαρκ, οι οποίοι «πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί σε αυτό που φαίνεται να είναι μια πολιτικά υποκινούμενη δολοφονία», δήλωσε ο κυβερνήτης της πολιτεία, Τιμ Ουόλτς

Ο ίδιος δράστης μπήκε και στο σπίτι του ο Γερουσιαστή της Πολιτείας, Τζον Χόφμαν, στο Τσάμπλιν, και άνοιξε πυρ εναντίον του ίδιου και τη σύζυγό του, τραυματίζοντας τους σοβαρά, αλλά όχι θανάσιμα.

Ο Χόφμαν και η σύζυγος υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση, τόνισε ο κυβερνήτης, δηλώνοντας «συγκρατημένα αισιόδοξος» ότι θα επιβιώσουν «από αυτή την απόπειρα δολοφονίας».

Ο ένοπλος μπήκε αργά τη νύχτα στα σπίτια των δύο πολιτικών, μεταμφιεσμένος σε αστυνομικό.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη Ουόλτς, ο δράστης πήγε στην κατοικία των Χόρτμαν αφού πυροβόλησε πολλές φορές τον γερουσιαστή Τζον Χόφμαν και τη σύζυγό του.

«Αυτή ήταν μια πράξη στοχευμένης πολιτικής βίας», είπε. «Ο ειρηνικός διάλογος είναι το θεμέλιο της δημοκρατίας μας. Δεν λύνουμε τις διαφορές μας με βία ή με την απειλή όπλου», ανέφερε .

Μετά την τελευταία επίθεση στο σπίτι της βουλευτού, τράπηκε σε φυγή πεζός αφού πυροβόλησε κατά αστυνομικών, εγκαταλείποντας ένα όχημα.

Μέσα σε αυτό οι αστυνομικοί βρήκαν ένα «μανιφέστο» που απαριθμούσε άλλους βουλευτές και αξιωματούχους, δήλωσαν αξιωματούχοι των αρχών επιβολής του νόμου σε συνέντευξη Τύπου.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μια μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη, ενώ οι αρχές έχουν συστήσει στους πολίτες των δύο περιοχών που έγιναν οι επιθέσεις να παραμείνουν στα σπίτια τους και να μην κυκλοφορούν.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ενημερώθηκε για την «φρικτή επίθεση ενόπλου που έλαβε χώρα στη Μινεσότα, η οποία φαίνεται να είναι μια στοχευμένη επίθεση εναντίον πολιτειακών βουλευτών».

«Τέτοιους είδους φρικτή βία δεν θα γίνει ανεκτή στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Θεός να ευλογεί τον σπουδαίο λαό της Μινεσότα, ένα πραγματικά υπέροχο μέρος!», τόνισε ο Τραμπ σε ανακοίνωσή του.

Η υπουργός Δικαιοσύνης ΗΠΑ Παμ Μπόντι καταδίκασε έντονα τη δολοφονία της Δημοκρατικής γερουσιαστή Μελίσα Χόρτμαν στη Μινεσότα, προσθέτοντας ότι το FBI, βρίσκεται στο σημείο της επίθεσης. «Αυτή η φρικτή πολιτική βία δεν θα γίνει ανεκτή», δήλωσε σε ανάρτηση στο X.

Η Έιμι Κλόμπουτσαρ, μία από τις Αμερικανίδες γερουσιαστές της Μινεσότα, επιβεβαίωσε την ταυτότητα των θυμάτων της «σοκαριστικής πράξης βίας» σε μια ανάρτηση στο X, λέγοντας ότι οι προσευχές της «είναι μαζί με τις οικογένειες Χόρτμαν και Χόφμαν».

