Σε σοκ η Μινεσότα και οι ΗΠΑ παρακολουθούν τις εξελίξεις μετά τη δολοφονία της Δημοκρατικής βουλευτού της πολιτείας, Μελίσα Χόρτμαν και του συζύγου της, μέσα στο σπίτι τους, τα ξημερώματα από ένοπλο που παρουσιάστηκε μεταμφιεσμένος ως αστυνομικός.

Ο δράστης, ο οποίος διαφεύγει, ταυτοποιήθηκε ως ο 57χρονος Βανς Λούθερ Μπόελτερ, πρώην πολιτειακός υπάλληλος του επίσης Δημοκρατικού κυβερνήτη της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ, διορισμένος στο παρελθόν σε ένα από τα συμβούλια του κυβερνήτη.

Minnesota gunman sought in deadly shootings of lawmaker, her husband identified as former appointee of Tim Walz: sources https://t.co/1oADkNU12q pic.twitter.com/an9YfIPwTi — New York Post (@nypost) June 14, 2025

Μέσα στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν φυλλάδια των "No Kings («Όχι Βασιλιάδες») - του κινήματος που έχει προγραμματίσει για σήμερα, ανήμερα της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης στην Ουάσινγκτον, διαμαρτυρίες σε πολλές πόλεις κατά της κυβέρνησης Τραμπ - καθώς και ένα «μανιφέστο» που απαριθμούσε άλλους βουλευτές και αξιωματούχους.

Ο Γουόλζ δήλωσε ότι ο ένοπλος πήγε στην κατοικία των Χόρτμαν αφού πρώτα μπήκε στο σπίτι του γερουσιαστή Τζον Χόφμαν, όπου πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά τον ίδιο και τη σύζυγό του.

«Αυτή ήταν μια πράξη στοχευμένης πολιτικής βίας», είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνήτης της Μινεσότα.

Ο Μπόελτερ διορίστηκε από τον Γουόλζ το 2019 για να υπηρετήσει για μια τετραετή θητεία στο Συμβούλιο Ανάπτυξης Εργατικού Δυναμικού του Κυβερνήτη, σύμφωνα με έγγραφα.

Προηγουμένως υπηρέτησε στο Συμβούλιο Ανάπτυξης Εργατικού Δυναμικού του Κυβερνήτη, το 2016, υπό τον τότε Κυβερνήτη Μαρκ Ντέιτον.



Πηγή: skai.gr

