Διαδικτυακή... διαπόμπευση για επιβάτη αεροπλάνου που δεν εβλεπε Super Bowl - «Να μπει φυλακή!»

Viral στα social media - ακόμα και κανονική ανάρτηση σε ιστοσελίδες - έγινε ένας επιβάτης εσωτερικής πτήσης στις ΗΠΑ, ο οποίος τόλμησε να μην δει τον τελικό του superbowl, ενώ όλες οι οθόνες του αεροπλάνου έδειχαν αποκλειστικά τον αγώνα.

Plane passenger's screen goes viral: ‘Should be jailed’ https://t.co/6OCODGqRb4 pic.twitter.com/wwcPekvFnk

Χωρίς να γνωρίζουμε περισσότερες λεπτομέρειες – ποιος και σε ποια πτήση – επιβάτης αεροπλάνου τράβηξε μια φωτογραφία την ώρα της πτήσης με όλες τις ατομικές οθόνες των επιβατών να δείχνουν το κορυφαίο αθλητικό γεγονός των ΗΠΑ.

Ανάμεσα σε αυτές, μία οθόνη μοιάζει παράταιρη καθώς ο επιβάτης του καθίσματος είναι ο μόνος που βλέπει ταινία – συγκεκριμένα το Hitch - την ώρα που η τηλεθέαση για την αναμέτρηση μεταξύ των Kansas City Chiefs και των Philadelphia Eagles, έφτασε σε μέσο όρο τηλεθέασης τα 113 εκατ.

Ο άνθρωπος αυτός που «τόλμησε» να μείνει ασυγκίνητος ακόμα και από την εμφάνιση της πολύ εγκυμονούσας Ριάνα στο ημίχρονο, «σταυρώθηκε» (με τη χιουμοριστική έννοια) από τα εκατομμύρια φανς και φιλάθλους στις ΗΠΑ.

«Αυτός που βλέπει τον Χιτς(ο Γουιλ Σμιθ στην ταινία) σε αυτό το αεροπλάνο θα πρέπει να φυλακιστεί. Είναι απειλή για την κοινωνία», έγραψε χαρακτηριστικά στο Twitter ο Μπρετ Χάνφλινγκ.

The 1 dude watching Hitch on this plane should be jailed. A menace to society pic.twitter.com/Cut701G68h