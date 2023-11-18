Για την επόμενη φάση του πολέμου στη Γάζα ετοιμάζεται το Ισραήλ. Παρ' ότι οι επιχειρήσεις στην περιοχή της Γάζας γύρω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα, δεν έχουν ολοκληρωθεί, φαίνεται ότι το IDF έχει σχεδιάσει ήδη την επέκταση των χερσαίων επιχειρήσεων στις περιοχές Ζεϊτούν και Τζαμπάλια, οι οποίες ήδη βομβαρδίζονται από αεροπορία και βαρύ πυροβολικό.

Σύμφωνα με αναφορές, η μάχη στο νοσοκομείο Αλ Σίφα θα συνεχιστεί, τα δεδομένα, ωστόσο, έχουν αλλάξει σε δύο επίπεδα:

1)Εικάζεται πως ακόμη και αν επιβεβαιωθεί η πληροφορία των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών για το στρατηγείο της Χαμάς κάτω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα, θεωρείται βέβαιο ότι θα έχει εκκενωθεί από την αρχηγική ομάδα της οργάνωσης, ενώ θα έχουν αφαιρεθεί και όποια στοιχεία θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους Ισραηλινούς ή να αποκαλύψουν σχέδια και τοποθεσίες.

2)Το δαιδαλώδες σύστημα από τούνελ κάτω από το νοσοκομείο εμπεριέχει τεράστιους κινδύνους για τους Ισραηλινούς στρατιώτες. Σε περίπτωση που προχωρήσει μία επίθεση στα υπόγεια της Χαμάς, οι απώλειες υπολογίζεται ότι θα είναι πάρα πολλές, την ίδια στιγμή που οι αντιδράσεις στο εσωτερικό του Ισραήλ κατά της κυβέρνησης Νετανιάχου, αλλά και οι αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας ολοένα και πληθαίνουν. Ήδη ο ισραηλινός στρατός μετρά 56 νεκρούς επισήμως και ενώ οι επιχειρήσεις δεν έχουν ξεκινήσει στα τούνελ, ενώ δεν έχει αντιμετωπιστεί το μεγαλύτερο μέρος των ενόπλων της Χαμάς.

Σύμφωνα με ισραηλινά Μέσα, οι επιχειρήσεις του IDF στο νοσοκομείο Αλ Σίφα εξαρτάται πλέον, από την εκκένωση των εγκαταστάσεων από τους ασθενείς. Στο τραπέζι βρίσκεται η εντατικοποίηση των επιχειρήσεων στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου με βαριά όπλα και υποστήριξη από αεροπορία. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, προϋποθέτει ολική εκκένωση του νοσοκομείου.

Ο σχεδιασμός, σύμφωνα με το IDF, είναι να προχωρήσουν οι χερσαίες επιχειρήσεις προς την Κεντρική Γάζα, αρχής γενομένης απο τις περιοχές Ζεϊτούν και Τζαμπάλια.

Στις συγκεκριμένες περιοχές οι Ισραηλινοί πιστεύουν ότι έχουν βρει καταφύγιο εκατοντάδες μαχητές της Χαμάς. Στις ιδίες περιοχές ωστόσο, έχουν δημιουργηθεί μεγάλοι καταυλισμοί προσφύγων, γεγονός που καθιστά σχεδόν απαγορευτική μία επιχείρηση ευθείας σύγκρουσης, αν δεν εκκενωθούν πρώτα από τους προσφυγες.

Επεκτείνεται και το μέτωπο του βορρά με τη Χεζμπολάχ

Η κατάσταση δυσκολεύει και στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, καθώς οι πυραυλικές επιθέσεις από το έδαφος του Λιβάνου και οι συγκρούσεις με θύλακες της Χεζμπολάχ, εντείνονται.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Yoav Gallant λέει ότι κατά μήκος των συνόρων με τον Λίβανο το IDF εργάζεται για να χτυπήσει στόχους της Χεζμπολάχ και να επαναφέρει την ασφάλεια στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Μετά από αξιολόγηση με αξιωματούχους του IDF στον βορρά, ο Gallant αναφέρει σε δήλωσή του ότι ο στρατός απαντά στις επιθέσεις από τον Λίβανο με όλα τα μέσα που διαθέτει.

Ο Γκάλαντ δήλωσε ότι ο Ισραηλινός Στρατός ανταποκρίνεται στις πυραυλικές επιθέσεις της Χεζμπολάχ και πλήττει τις υποδομές της ομάδας. «Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας.

«Στόχος μας είναι να κάνουμε τους κατοίκους του βορρά να αισθάνονται ασφαλείς. Αυτή η διαδικασία θα πάρει λίγο περισσότερο χρόνο, αλλά θα φτάσουμε εκεί».





Πηγή: skai.gr

