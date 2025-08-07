Δασμούς 100% σε εισαγόμενα τσιπ προανήγγειλε ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι σχεδιάζει να επιβάλει δασμούς 100% σε εισαγόμενους ημιαγωγούς που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης και άλλα προϊόντα, αλλά σημείωσε ότι δεν θα χρεώσει εταιρείες που δεσμεύονται να κατασκευάζουν τα τσιπ στις ΗΠΑ.

«Θα επιβάλουμε δασμό περίπου 100% σε τσιπ και ημιαγωγούς» δήλωσε ο Τραμπ από τον Λευκό Οίκο, όπου ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, ανακοίνωσε σχέδια για την ενίσχυση των επενδύσεων της εταιρείας στις Ηνωμένες Πολιτείες ύψους 100 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι εταιρείες που κατασκευάζουν ημιαγωγούς στις ΗΠΑ δεν θα αντιμετωπίσουν τους δασμούς. Ωστόσο, δεν ήταν σαφές αν εννοούσε ότι θα εξαιρούσε τα τσιπ που αυτές οι εταιρείες εισάγουν από το εξωτερικό ή θα εξαιρούνται τα τσιπ που κατασκευάζονται στις ΗΠΑ.

«Αν, για κάποιο λόγο, πείτε ότι κατασκευάζετε και δεν το κάνετε, τότε γυρνάμε πίσω και το μαζεύουμε και σας χρεώνουμε σε μεταγενέστερη ημερομηνία, πρέπει να πληρώσετε, και αυτό είναι σίγουρο», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν στην επίσημη ανακοίνωση. «Αλλά αυτό που σαφώς τονίζει ο πρόεδρος είναι ότι οι δασμοί θα προσαρμοστούν και θα εφαρμοστούν σταδιακά για να μην διαταραχθεί η εφοδιαστική αλυσίδα», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Οι ΗΠΑ εισήγαγαν ημιαγωγούς αξίας άνω των 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2024, άνω των 50 δισ. ήταν οι εισαγωγές από την Ασία. Οι κορυφαίοι προμηθευτές προέρχονται από την Ταϊβάν, τη Μαλαισία, το Βιετνάμ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ταϊλάνδη, τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία.

Η Κίνα εξήγαγε τσιπ αξίας περίπου 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ πέρυσι. Είναι μια σημαντική πηγή τσιπ που χρησιμοποιούνται στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Η ΕΕ, στο πλαίσιο της πρόσφατης εμπορικής της συμφωνίας με τον Τραμπ, εξασφάλισε μια δέσμευση ότι θα αντιμετώπιζε δασμό μόνο 15% στους ημιαγωγούς. Η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία φαίνεται να έχουν επίσης κερδίσει μια παρόμοια δέσμευση.

Η ανακοίνωση του Τραμπ προκύπτει από έρευνα που ξεκίνησε ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ την 1η Απριλίου βάσει του Άρθρου 232 του Νόμου περί Εμπορικής Επέκτασης του 1962. Αυτή η νομοθεσία δίνει στον πρόεδρο τη δυνατότητα να περιορίσει τις εισαγωγές που θεωρούνται κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια.

Η Ταϊβάν απέστειλε τσιπ αξίας περίπου 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ πέρυσι, ξεπερνώντας οριακά τη Μαλαισία ως τον κορυφαίο ξένο προμηθευτή.

Η κυβέρνηση της Ταϊβάν προέτρεψε την κυβέρνηση Τραμπ να μην επιβάλει δασμούς στα τσιπ της, προειδοποιώντας ότι αυτό θα «αύξανε το κόστος παραγωγής» για το ευρύ φάσμα αμερικανικών εταιρειών που χρησιμοποιούν ημιαγωγούς και «θα μείωνε την προθυμία των ταϊβανέζικων επιχειρήσεων να επενδύσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Αυτό φαινόταν να αναφέρεται στο σχέδιο της Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. να επενδύσει έως και 165 δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή ενός μεγάλου συγκροτήματος προηγμένων ημιαγωγών στην Αριζόνα - ένα έργο που η κυβέρνηση Τραμπ και ο προκάτοχός της ήταν πρόθυμοι να υποστηρίξουν.

Οι νέοι δασμοί στους ημιαγωγούς προστίθενται σε άλλους δασμούς που έχει επιβάλει ο Τραμπ σε βιομηχανικά προϊόντα, όπως 50% στον χάλυβα, το αλουμίνιο και τον χαλκό και 15 έως 25% σε αυτοκίνητα και ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Αυτά αποσκοπούν στην ενθάρρυνση περισσότερης εγχώριας παραγωγής, αλλά και στην αύξηση του κόστους για τις εταιρείες που χρησιμοποιούν το υλικό.

Η Autos Drive America, μια ομάδα που εκπροσωπεί ξένες αυτοκινητοβιομηχανίες, προειδοποίησε ότι ένας δασμός 25% σε ημιαγωγούς και εξοπλισμό κατασκευής ημιαγωγών θα μπορούσε να αυξήσει το κόστος παραγωγής οχημάτων κατά 1.200 έως 2.500 δολάρια ανά αυτοκίνητο.

Η Ένωση Βιομηχανίας Ημιαγωγών, η κύρια βιομηχανική ομάδα των ΗΠΑ, προειδοποίησε ότι οι «μη στοχευμένοι δασμοί» θα μπορούσαν να γυρίσουν μπούμερανγκ στις ΗΠΑ «αυξάνοντας το κόστος ανάπτυξης τεχνολογίας και κατασκευής τσιπ εγχώρια».

