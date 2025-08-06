Πυρκαγιά στην Ταρίφα της Ισπανίας: «Σταθεροποιήθηκε» η κατάσταση

Η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες Τρίτη σε δασική έκταση κοντά στο παραθαλάσσιο θέρετρο Ταρίφα, στο νότιο άκρο της Ισπανίας, υποχρεώνοντας τις αρχές να απομακρύνουν εσπευσμένα χιλιάδες παραθεριστές από ξενοδοχεία και κατασκηνώσεις, έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, ανακοίνωσαν απόψε οι ισπανικές αρχές, διευκρινίζοντας πως οι τουρίστες μπορούν πλέον να επιστρέψουν.

Η κατάσταση έχει πλέον «σταθεροποιηθεί», δήλωσε ο Αντόνιο Σανθ, επικεφαλής ασφαλείας της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, επισημαίνοντας πως έχει εγκριθεί η επιστροφή όσων υποχρεώθηκαν να εκκενώσουν την περιοχή.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε το απόγευμα της Τρίτης από τροχόσπιτο σε χώρο κάμπινγκ στο όρος Λα Πένια, λίγα χιλιόμετρα μακριά από το θέρετρο Ταρίφα, αλλά εξαπλώθηκε γρήγορα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, χωρίς ευτυχώς να αναφερθούν θύματα. Οι αρχές απομάκρυναν εσπευσμένα περίπου 1.550 ανθρώπους από κάμπινγκ, ξενοδοχεία και άλλα τουριστικά καταλύματα, καθώς και από παραλίες της περιοχής.

Η Ισπανία δοκιμάζεται αυτή την εβδομάδα από κύμα ζέστης και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών «παραμένει πολύ υψηλός και ακραίος σε μεγάλο μέρος της επικράτειας», προειδοποίησε εκ νέου σήμερα η υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

