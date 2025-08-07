Οι νέοι αμερικανικοί τελωνειακοί δασμοί σε προϊόντα εισαγόμενα από δεκάδες οικονομίες τέθηκαν σε ισχύ σήμερα, στο πλαίσιο του εγχειρήματος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να δημιουργήσει νέα παγκόσμια εμπορική τάξη.

Οι επιπρόσθετοι, «ανταποδοτικοί» δασμοί τέθηκαν σε ισχύ στις 07:01 (ώρα Ελλάδας) αντικαθιστώντας για τις περισσότερες χώρες τους δασμούς «βάσης» 10% που εφαρμόζονταν από τον Απρίλιο σε σχεδόν όλα τα προϊόντα που εισέρχονταν στις ΗΠΑ.

Έχουν θεαματικές διακυμάνσεις, στο φάσμα μεταξύ του 15 και του 41%.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, από τους κυριότερους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, αντιμετωπίζουν δασμούς 15% στα περισσότερα προϊόντα τους.

Το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζει δασμούς 10%, ο Καναδάς 35%, ενώ στην Ινδία, στην οποία είχε επιβληθεί δασμός 25% την 1η Αυγούστου, το ποσοστό διπλασιάζεται μετά από εκτελεστικό διάταγμα του Ντόναλντ Τραμπ με το οποίο επιβάλλει πρόσθετους δασμούς 25% στην Ινδία εξαιτίας των αγορών ρωσικού πετρελαίου.

Υπάρχουν, όμως, και χώρες - ερωτηματικά. Τα δύο μεγαλύτερα είναι η Κίνα και η Ρωσία.

Οι εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Κίνα έχουν αυτήν τη στιγμή καταληκτική ημερομηνία την 12η Αυγούστου. Η προκαταρκτική συμφωνία του Μαΐου προέβλεπε δασμούς 30% από 145% στην Κίνα και 10% από 125% για τις ΗΠΑ.

Όσον αφορά τη Ρωσία, ο Τραμπ απείλησε τη Μόσχα με δασμούς 100% στα μέσα Ιουλίου, εάν δεν τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία εντός 50 ημερών.

Μετά από λίγες ημέρες άλλαξε την προθεσμία, η οποία πλέον εκπνέει την Παρασκευή.

Την Τετάρτη υπήρξε συνάντηση του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ για διαβουλεύσεις που θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, έκανε λόγο ο Τραμπ, τη στιγμή που λίγα λεπτά νωρίτερα υπήρχαν διαρροές από τον Λευκό Οίκο για επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία, άμεσα.

Εν τω μεταξύ, την προηγούμενη εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε παράταση 90 ημερών για την υπάρχουσα εμπορική συμφωνία με το Μεξικό.

