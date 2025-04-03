Έφτασαν οι πολυαναμενόμενοι εμπορικοί δασμοί που για καιρό εξήγγελλε ο Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας «σεισμό» στο παγκόσμιο οικονομικό σκηνικό.

Με την προσδοκία ότι οι εν λόγω εμπορικοί δασμοί, που ανακοινώθηκαν επισήμως από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, θα έχουν βαρύνουσας σημασίας επιρροή παγκοσμίως, έχουν ήδη καταδικαστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους συμμάχους-κλειδιά των ΗΠΑ, που τους είδαν σαν μία αναίτια τιμωρία και είπαν ότι θα απαντήσουν με δασμούς-αντίποινα.

Από την άλλη πλευρά, η Κίνα έχει διαφορετική οπτική για τους δασμούς στις εισαγωγές του Τραμπ, και ο ηγέτης της θα μπορούσε να τους δει ως δώρο.

Η Ευρώπη θα μπορούσε να βλάψει τις ΗΠΑ, αλλά δεν θέλει να οδηγήσει σε κλιμάκωση

Από την Katya Adler, συντάκτρια του BBC στις Βρυξέλλες

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μίλησε εκ μέρους όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) λέγοντας ότι οι νέοι δασμοί στις εισαγωγές θα προκαλέσουν «τρομερές» συνέπειες για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Είπε ότι δεν υπάρχει «καμία ξεκάθαρη διαδρομή μέσα από την πολυπλοκότητα και το χάος» που θα εξαπολύσουν οι νέοι δασμοί παγκοσμίως.

Αλλά η Κομισιόν έχει υποσχεθεί να προστατεύσει τις επιχειρήσεις της ΕΕ, ορισμένες από τις οποίες θα πληγούν περισσότερο από άλλες, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία της Γερμανίας, τα είδη πολυτελείας της Ιταλίας και οι Γάλλοι παραγωγοί κρασιού και σαμπάνιας.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε έκτακτη συνάντηση των ηγετών της Γαλλίας αργότερα την Πέμπτη.

Ως η μεγαλύτερη ενιαία αγορά στον κόσμο, η ΕΕ μπορεί να βλάψει τις ΗΠΑ - στοχεύοντας αγαθά και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της «big tech» όπως η Apple και η Meta με αντίμετρα.

Αλλά υποστηρίζει ότι ο στόχος της δεν είναι να ανεβάσουμε το ενδιαφέρον εδώ – είναι να πείσει τον Τραμπ να διαπραγματευτεί.

Το βράδυ της Τετάρτης, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι είπε ότι ενώ θεωρούσε τους δασμούς λανθασμένους, «θα κάνουμε τα πάντα για να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία με τις ΗΠΑ».

Οι δασμοί είναι ένα δώρο για τον Κινέζο ηγέτη

Του Stephen McDonell, ανταποκριτή του BBC για την Κίνα στο Πεκίνο

Η επιβολή δασμών 54% στα κινεζικά προϊόντα που εισέρχονται στις ΗΠΑ είναι σίγουρα τεράστιο ποσοστό και αναμφίβολα θα βλάψει τις κινεζικές εταιρείες που προσπαθούν να πουλήσουν σε αυτήν την αγορά.

Τα αντίμετρα του Πεκίνου θα βλάψουν, επίσης, τις αμερικανικές εταιρείες που προσπαθούν να φτάσουν στη μαζική κινεζική αγορά.

Ωστόσο, κατά έναν τρόπο, αυτές οι κινήσεις του Τραμπ είναι επίσης ένα δώρο στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Ο Σι Τζινπίνγκ περιγράφει τη χώρα του ως πρωταθλητή του ελεύθερου εμπορίου, υποστηρικτή των πολυμερών θεσμών και κάνει συγκρίσεις με την άλλη υπερδύναμη του κόσμου, η οποία θεωρείται ότι διαλύει και τα δύο.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ο ηγέτης της Κίνας καθόταν με διευθυντικά στελέχη μεγάλων διεθνών εταιρειών – συμπεριλαμβανομένων πολλών από την Ευρώπη – και οι εικόνες ήταν σαφείς. Οι ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ = χάος, εμπορική καταστροφή, εθνικό συμφέρον. Κίνα υπό τον Σι Τζινπίνγκ = σταθερότητα, ελεύθερο εμπόριο, παγκόσμια συνεργασία.

Η κινεζική κυβέρνηση έχει ήδη κινητοποιήσει τον τομέα των κρατικών μέσων ενημέρωσης για να επιτεθεί σε αυτόν τον τελευταίο γύρο δασμών από την κυβέρνηση Τραμπ.

Οι άνθρωποι μπορεί να διαφωνούν με την ανάγνωση του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος για το πώς ο κόσμος βλέπει τους δασμούς, αλλά κάθε φορά που ο Τραμπ λαμβάνει μέτρα όπως αυτά, διευκολύνει την παράδοση των πωλήσεων του Σι Τζινπίνγκ.

Και η οικονομική αναγκαιότητα μπορεί να φέρει πολλές χώρες πιο κοντά στην Κίνα και πιο μακριά από τις ΗΠΑ.

Κάποια ανακούφιση αλλά όχι ικανοποίηση στο Ηνωμένο Βασίλειο

Του Chris Mason, πολιτικού συντάκτη του BBC στο Λονδίνο

Οι άνθρωποι στην κυβέρνηση ως προς αυτό το ζήτημα είχαν την αίσθηση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν «περισσότερο στο καλό στρατόπεδο παρά στο κακό» αλλά δεν είχαν ιδέα εκ των προτέρων τι θα σήμαινε αυτό ακριβώς.

Τώρα ξέρουμε: Θα σήμαινε δασμό 10% στις εξαγωγές του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ.

Διαπιστώνω μια αίσθηση ανακούφισης μεταξύ των υπουργών, αλλά μην αυταπατάμαι: δεν είναι ευχαριστημένοι. Οι δασμοί που θα επιβληθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις και οι δασμοί στους εμπορικούς εταίρους του Ηνωμένου Βασιλείου θα έχουν βαθύ αντίκτυπο στις θέσεις εργασίας, τις βιομηχανίες και τις παγκόσμιες εμπορικές ροές τις επόμενες εβδομάδες, τους ερχόμενους μήνες και χρόνια.

Θα είναι «ευρείας κλίμακας ανατρεπτική» η τελευταία κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ, όπως είπε μια κυβερνητική πηγή.

Υπάρχει έντονη ευαισθητοποίηση ιδίως σχετικά με τον αντίκτυπο στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για μια εμπορική συμφωνία. Μου μετέφεραν ότι μια ομάδα τεσσάρων Βρετανών διαπραγματευτών βρίσκεται σε «αρκετά εντατικές» συνομιλίες με τους ομολόγους τους των ΗΠΑ – μιλώντας εξ αποστάσεως, αλλά είναι πρόθυμοι να μεταβούν στην Ουάσιγκτον εάν η υπογραφή μιας συμφωνίας φαίνεται επικείμενη.

Η Ινδία φοβάται τις επιπτώσεις, αλλά ορισμένοι τομείς έχουν ελπίδα

Του Nikhil Inamdar, επιχειρηματικού ανταποκριτή της Ινδίας στο Δελχί

Οι ασιατικές οικονομίες είναι από τις πλέον πληγείσες από τους νέους δασμούς του Τραμπ. Οι Αμερικανοί θα πρέπει να πληρώσουν φόρο 46% στα εισαγόμενα προϊόντα από το Βιετνάμ και 49% για προϊόντα από την Καμπότζη.

Σχετικά μιλώντας, η Ινδία τα πήγε καλύτερα.

Ωστόσο, ένας γενικός δασμολογικός συντελεστής 26% εξακολουθεί να είναι απότομος και θα επηρεάσει σοβαρά τις μεγάλες «εξαγωγές προΐόντων έντασης εργασίας», λέει η Priyanka Kishore από την εταιρεία συμβούλων Asia Decoded.

«Αυτό πιθανότατα θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην εγχώρια ζήτηση και στο γενικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ)» σε μια εποχή που η ανάπτυξη ήδη είναι δύσκολο να επιτευχθεί, σύμφωνα με την Kishore.

Ωστόσο, οι εξαγωγές ηλεκτρονικών ειδών της Ινδίας ενδέχεται να ωφεληθούν, καθώς οι υψηλότεροι δασμοί σε ανταγωνιστές της, όπως το Βιετνάμ θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εκ νέου ανακατεύθυνση του εμπορίου.

Αυτό, εντούτοις, είναι απίθανο να μετριάσει τον συνολικό αρνητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη της νέας ανατρεπτικής οικονομικής πολιτικής του Τραμπ.

Σε αντίθεση με τον Καναδά, το Μεξικό ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ινδία έχει υιοθετήσει μέχρι στιγμής μια συμβιβαστική προσέγγιση με τις εξαγγελίες του Τραμπ και διαπραγματεύεται μια διμερή συμφωνία με τις ΗΠΑ. Το εάν αυτό πυροδοτήσει αντίποινα στο Δελχί, θα είναι το κύριο αντικείμενο στενής παρακολούθησης των επόμενων ημερών.

Η φαρμακευτική βιομηχανία, η οποία αντιπροσωπεύει τις μεγαλύτερες βιομηχανικές εξαγωγές της Ινδίας σε περίπου 13 δισεκατομμύρια δολάρια (9,9 δισεκατομμύρια λίρες) ετησίως είναι τελικά στο απυρόβλητο, καθώς τα φάρμακα εξαιρούνται από αυτούς τους «αμοιβαίους» δασμούς.

Η Νότια Αφρική επικρίνει έντονα τους νέους δασμούς, καθώς η ήπειρος αποκόπτεται από την παροχή βοήθειας

Του Wycliffe Muia στο Ναϊρόμπι

Οι «αμοιβαίοι δασμοί» του Τραμπ στοχεύουν δεκάδες αφρικανικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων του 30% για τη Νότια Αφρική και του 50% για το Λεσότο.

Πολλά από αυτά τα έθνη παλεύουν ήδη με τις επιπτώσεις των περικοπών της εξωτερικής βοήθειας των ΗΠΑ, οι οποίες παρείχαν υγειονομική και ανθρωπιστική βοήθεια σε ευάλωτες χώρες.

Η Νότια Αφρική - όπως μερικές από τις άλλες μεγαλύτερες οικονομίες της ηπείρου, συμπεριλαμβανομένης της Νιγηρίας και της Κένυας - έχει εδώ και καιρό ανοιχτές εμπορικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ και οι νέοι δασμοί θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά τους υπάρχοντες οικονομικούς δεσμούς.

Περιλαμβάνεται στη μακρά λίστα των χωρών που αποκαλούνται οι «χειρότεροι παραβάτες» που αντιμετωπίζουν τώρα υψηλότερα επιτόκια στις ΗΠΑ - αντίποινα για άδικες εμπορικές πολιτικές, λέει ο Τραμπ.

«Ξέρετε, τους πληρώνουμε δισεκατομμύρια δολάρια και μειώσαμε τη χρηματοδότηση επειδή πολλά άσχημα πράγματα συμβαίνουν στη Νότια Αφρική», είπε, προτού συνεχίσει κατονομάζοντας άλλες χώρες.

Σε ανακοίνωσή της, η νοτιοαφρικανική προεδρία καταδίκασε τους νέους δασμούς ως «τιμωρητικούς», λέγοντας ότι θα μπορούσαν «να λειτουργήσουν ως εμπόδιο στο εμπόριο και στην ευημερία των σχέσεων με τις ΗΠΑ».

