Στάρμερ: Προφανώς θα υπάρξει οικονομικός αντίκτυπος από τους δασμούς Τραμπ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Σερ Κιρ Στάρμερ συναντήθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Ντάουνινγκ Στριτ με ηγέτες επιχειρήσεων, τονίζοντας τη δέσμευση της βρετανικής κυβέρνησης να προστατεύσει τα εθνικά συμφέροντα και να διατηρήσει την ψυχραιμία της μετά τις ανακοινώσεις του προέδρου των ΗΠΑ για την επιβολή δασμών.

Ο Στάρμερ αναγνώρισε ευθέως ότι «προφανώς θα υπάρξει οικονομικός αντίκτυπος», επισημαίνοντας ότι οι επιπτώσεις θα γίνουν αισθητές τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και παγκοσμίως. Ωστόσο, διαβεβαίωσε ότι η βρετανική κυβέρνηση είναι έτοιμη να διαχειριστεί την κατάσταση με «ψυχραιμία και στρατηγική σκέψη», υπογραμμίζοντας τη δυνατότητα της χώρας να αντιμετωπίζει κρίσεις με σύνεση και σχέδιο.

«Χθες το βράδυ, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έλαβε αποφάσεις για τη χώρα του και αυτή ήταν η εντολή του. Σήμερα, εγώ θα πράξω το ίδιο για τα συμφέροντα της Βρετανίας», δήλωσε ο Στάρμερ. Πρόσθεσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο προχωρά στο «επόμενο στάδιο του σχεδίου του», με τις αποφάσεις των επόμενων ημερών και εβδομάδων να επικεντρώνονται στην ενίσχυση της βρετανικής οικονομίας, την υποστήριξη των επιχειρήσεων και την αύξηση του εισοδήματος των εργαζομένων.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός τόνισε ότι κανείς δεν κερδίζει σε έναν εμπορικό πόλεμο, και επέμεινε ότι η εμπορική σχέση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ είναι δίκαιη και ισορροπημένη. Παρά τις πρόσφατες εξελίξεις, οι διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία οικονομικής ευημερίας – που στοχεύει να ενισχύσει περαιτέρω τη διμερή εμπορική συνεργασία – συνεχίζονται. Ωστόσο, τόνισε ότι οποιαδήποτε συμφωνία με την κυβέρνηση Τραμπ θα κλείσει μόνο «αν είναι προς το εθνικό μας συμφέρον και αν είναι το σωστό για την ασφάλεια των εργαζομένων, προστατεύοντας τη λίρα στην τσέπη τους για την οποία έχουν εργαστεί σκληρά για να κερδίσουν».

