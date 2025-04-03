Ψήφισμα που καταδικάζει τη φυλάκιση του δήμαρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου ενέκρινε με ευρεία πλειοψηφία, η Ολομέλεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών στις Βρυξέλλες. Η πρωτοβουλία ανήκει στον Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος στην ομιλία του τόνισε μεταξύ άλλων:

«Αυτή τη στιγμή ο Εκρέμ Ιμάμογλου, ένας συνάδελφος δήμαρχος, ένας υπερασπιστής των ευρωπαϊκών αξιών, βρίσκεται φυλακισμένος, όχι επειδή διέπραξε κάποιο αδίκημα, αλλά επειδή τόλμησε να κερδίσει τρεις φορές με δημοκρατικό τρόπο, μέσα από δίκαιες εκλογές. Η φυλάκισή του δεν είναι απλώς μια επίθεση εναντίον του, αλλά εναντίον κάθε πολίτη που πιστεύει στη δύναμη της ψήφου του. Είναι επίθεση στη δημοκρατική διακυβέρνηση, στο κράτος δικαίου, στις αξίες που μας ενώνουν ως Ευρωπαίους».

Και στη συνέχεια αναφέρθηκε στη σχέση του με τον κ. Ιμάμογλου, λέγοντας: «Γκρεμίσαμε τείχη και χτίσαμε γέφυρες μαζί, όχι μόνο μεταξύ Αθήνας και Κωνσταντινούπολης, αλλά μεταξύ των λαών μας».

Το ψήφισμα υπογραμμίζει ότι «η φυλάκιση του Ιμάμογλου συνιστά κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ευθεία επίθεση στους δημοκρατικούς θεσμούς». Σημειώνει επίσης ότι «η σιωπή έναντι τέτοιων πρακτικών, δεν είναι επιλογή για την Ευρώπη», επισημαίνοντας ότι «η γεωπολιτική δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλλοθι για να αγνοούμε τη διάβρωση της δημοκρατίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

