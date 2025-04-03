Οργή έχουν προκαλέσει στο Πεκίνο οι τιμωρητικοί δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ που «τινάζουν στον αέρα» τις κινεζικές εξαγωγές στις ΗΠΑ.

Οι νέοι δασμοί της κυβέρνησης Τραμπ σε κινεζικά προϊόντα αντιπροσωπεύουν «μια τυπική πράξη μονομερούς εκφοβισμού», δήλωσε την Πέμπτη το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου.



Σε ανακοίνωσή του το Πεκίνο κάλεσε τις ΗΠΑ να «ανακαλέσουν αμέσως» αυτά τα μέτρα (τα οποία πλέον ανέρχονται ουσιαστικά σε ένα συνολικό πλήγμα 54% σε όλα τα κινεζικά προϊόντα που εισέρχονται στην Αμερική).



Η κινεζική κυβέρνηση προειδοποιεί για «αποφασιστικά αντίμετρα» που θα βλάψουν τις αμερικανικές εταιρείες που επιχειρούν στην αχανή κινεζική αγορά.



Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας αμφισβήτησε σφόδρα τα λεγόμενα Τραμπ ότι οι δασμοί είναι «αντισταθμιστικοί» λέγοντας ότι βασίστηκαν σε «μονομερείς και υποκειμενικές εκτιμήσεις».



Η γειτονική Ταϊβάν, στενός σύμμαχος των ΗΠΑ, επλήγη επίσης με δασμούς 32% με το Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο να καλεί τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να αναγνωρίσουν τη σημασία της «ως μοχλού κοινής οικονομικής ευημερίας» και «περιφερειακής σταθερότητας».

Πηγή: skai.gr

