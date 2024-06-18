Φωτιά ξέσπασε για τρίτη φορά μέσα σε ένα μήνα σε κτίριο στα περίχωρα της Κοπεγχάγης του φαρμακευτικού κολοσσού, Novo Nordisk.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το απόγευμα στην οροφή ενός κτιρίου γραφείων που νοικιάζει η Novo Nordisk στο Krogshojvej στο Bagsvaerd», είπε ο εκπρόσωπος της Novo, προσθέτοντας ότι το εν λόγω κτίριο δεν ήταν η έδρα της εταιρείας.

«Η πυροσβεστική και η αστυνομία βρίσκονται στο σημείο και η φωτιά είναι πλέον υπό έλεγχο», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της εταιρείας.

Αντίστοιχα, η αστυνομία της Κοπεγχάγης στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, αναφέρει ότι «Η τοπική αστυνομία κλήθηκε για κατάσβεση πυρκαγιάς στο Krogshojvej στο Bagsvaerd, περίπου 13 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το κέντρο της Κοπεγχάγης».



Πηγή: skai.gr

