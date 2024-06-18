Ο εντολοδόχος πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, κατέθεσε σήμερα στη Βουλή το πρόγραμμα και τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης, ενώ στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου (22-23 Ιουνίου) αναμένεται η συνεδρίαση της Βουλής, στην οποία ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι θα αναγνώσει τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησής του και θα ζητήσει την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης προς αυτήν.

Στη νέα κυβέρνηση της χώρας, της οποίας θα ηγηθεί το δεξιό VMRO-DPMNE του Χρίστιαν Μίτσκοσκι, θα συμμετέχουν ακόμη ο αντιπολιτευόμενος αλβανικός συνασπισμός «Αξίζει» και το νεοσύστατο κόμμα «Ξέρω», του δημάρχου του Κουμάνοβο, Μάξιμ Ντιμιτρίεφσκι. Η τρικομματική αυτή κυβέρνηση θα διαθέτει στη Βουλή τη στήριξη 78 βουλευτών, εκ των 120 που αριθμεί συνολικά η Βουλή, ενώ, όπως έχει δηλώσει νωρίτερα ο Μίτσκοσκι, τουλάχιστον ακόμη δύο βουλευτές άλλων κομμάτων θα στηρίξουν τη νέα κυβέρνηση και αυτή θα έχει πλειοψηφία 2/3 στη Βουλή.

Η νέα κυβέρνηση θα αποτελείται από 23 υπουργεία. Το VMRO-DPMNE θα έχει συνολικά 15 υπουργούς, ο αλβανικός συνασπισμός «Αξίζει» έξι υπουργούς και το κόμμα «Ξέρω» δύο υπουργούς.

Από τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης την οποία κατέθεσε σήμερα στη Βουλή ο εντολοδόχος πρωθυπουργός προκύπτει πως τα σημαντικότερα υπουργεία θα ελέγχονται από το VMRO-DPMNE.

Έτσι, νέος υπουργός Εξωτερικών και Εξωτερικού Εμπορίου θα είναι ο 35χρονος Τίμτσο Μουτσούνσκι, ο οποίος είναι σήμερα ένας εκ των τεσσάρων αντιπροέδρων του VMRO-DPMNE και δήμαρχος του 'Αεροντρομ, του μεγαλύτερου δήμου μεταξύ των δέκα δήμων του πολεοδομικού συγκροτήματος των Σκοπίων.

Νέα υπουργός Οικονομικών θα είναι η Γκορντάνα Ντιμιτρίεφσκα- Κότσοσκα, η οποία σήμερα είναι επίσης μία εκ των τεσσάρων αντιπροέδρων του VMRO-DPMNE.

Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια, τα δύο παραπάνω σημαντικά αυτά υπουργεία ελέγχονταν από το απερχόμενο συγκυβερνών αλβανικό κόμμα DUI του Αλί Αχμέτι, το οποίο πλέον περνά στην αντιπολίτευση.

Το υπουργείο Εσωτερικών (στο οποίο υπάγεται η αστυνομία) θα αναλάβει ο Πάντσε Τόσκοφσκι, επίσης στέλεχος του VMRO-DPMNE, ενώ το υπουργείο Άμυνας ο Βλάντο Μισαΐλοφσκι, ο οποίος είναι και αυτός ένας από τους αντιπροέδρους του VMRO-DPMNE. Το νεοσύστατο υπουργείο Ενέργειας θα αναλάβει η Σάνια Μποζίνοφσκα, ειδική σε θέματα ενέργειας και σύμβουλος του Χρίστιαν Μίτσκοσκι για ενεργειακά θέματα.

Ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι, σε συνέντευξη Τύπου σήμερα, μετά την κατάθεση στη Βουλή του κυβερνητικού προγράμματος και της σύνθεσης της νέας κυβέρνησης, αποκαλούσε συνεχώς τη χώρα "Μακεδονία".

Η νέα κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας προκύπτει μετά τις βουλευτικές εκλογές στη χώρα, που διεξήχθησαν στις 8 Μαΐου και στις οποίες επικράτησε το VMRO-DPMNE.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

