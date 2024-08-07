Δικαστήριο της Δανίας καταδίκασε 39χρονο Πολωνό σε τετράμηνη φυλάκιση και διέταξε την απέλασή του από τη χώρα για την επίθεση κατά της Δανής πρωθυπουργού στην Κοπεγχάγη τον Ιούνιο.

Ο άνδρας, για τον οποίο οι δανικές αρχές αποφάσισαν ότι δεν θα δημοσιοποιηθεί η ταυτότητά του στα μέσα ενημέρωσης, συνελήφθη αφού επετέθη στις 7 Ιουνίου στη Μέτε Φρέντερικσεν την ώρα που εκείνη έκανε βόλτα στην πρωτεύουσα της Δανίας.

«Σας κρίναμε ένοχο για γροθιά στον δεξιό ώμο της πρωθυπουργού», δήλωσε ο δικαστής Γιάκομπ Σέρφιγκ στο τέλος της διήμερης ακροαματικής διαδικασίας.

Ο δράστης, ο οποίος έζησε στη Δανία πέντε χρόνια, δεν μπορεί να επιστρέψει επί έξι χρόνια μετά την απέλασή του.

Στη δίκη του αρνήθηκε κάθε ευθύνη, παραδεχόμενος ότι θυμάται πως βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με την πρωθυπουργό, την οποία «αναγνώρισε, αλλά δεν άγγιξε».

Ο δράστης δήλωσε πως πιστεύει ότι η απώλεια της μνήμης ήταν αποτέλεσμα του αλκοόλ που είχε καταναλώσει προηγουμένως και είχε αρχίσει να επιδρά και εξεπλάγη που βρέθηκε τόσο κοντά με τη Δανή πρωθυπουργό.

Μετά την ανάγνωση της απόφασης ανακοίνωσε μέσω του συνηγόρου του ότι αποδέχεται την απόφαση.

Ούτε η κατηγορούσα αρχή ούτε η υπεράσπιση κάλεσε τη Μέτε Φρέντερικσεν να καταθέσει ως μάρτυρας κατά τη διάρκεια της δίκης, καθώς η εισαγγελία διαβεβαίωσε ότι η υπόθεση είναι στοιχειοθετημένη και χωρίς τη μαρτυρία της.

Η Μέτε Φρέντερικσεν εξελέγη πρωθυπουργός το 2019 σε ηλικία 41 ετών και ανανέωσε τη θητεία της το 2022.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.