Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγόρησε την πλευρά της Ουκρανίας ως «μέγιστους προβοκάτορες», αφού αξιωματούχοι της άμυνας δήλωσαν ότι περίπου 300 Ουκρανοί στρατιώτες πέρασαν στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας την Τρίτη.

Ειδικότερα, μιλώντας πριν από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας στη Μόσχα, ο Πούτιν κατηγόρησε τις ουκρανικές δυνάμεις ότι «πυροβολούν αδιάκριτα» κατά κτιρίων και κατοικιών αμάχων.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία δήλωσε σήμερα πως έχει εμπλακεί σε σφοδρές μάχες εναντίον ουκρανικών δυνάμεων που εισέδυσαν στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ σε μία από τις μεγαλύτερες εφόδους στο έδαφος της Ρωσίας αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Ρωσία προωθήθηκε φέτος αφού η ουκρανική αντεπίθεση το 2023 απέτυχε να εξασφαλίσει μεγάλα κέρδη, και έχει καταλάβει 420 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους από τις ουκρανικές δυνάμεις από τις 14 Ιουνίου, όπως είπε ο Σεργκέι Σοϊγκού, επικεφαλής του συμβουλίου ασφαλείας της Ρωσίας.Ουκρανικές δυνάμεις πέρασαν τα σύνορα, προκαλώντας σφοδρές μάχες

Η Ουκρανία ανταπάντησε χθες, Τρίτη -- και οι μάχες συνεχίστηκαν όλη τη νύχτα καθώς οι ουκρανικές δυνάμεις προωθήθηκαν προς τον βορρά, δυτικά της συνοριακής πόλης Σούντζα, 530 χλμ. νοτιοδυτικά της Μόσχας, όπως δήλωσε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Το υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι εξακολουθεί να μάχεται ουκρανικές μονάδες "στις περιοχές της περιφέρειας Κουρσκ ακριβώς δίπλα στα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας".

«Αεροπορικά πλήγματα, πυραυλικές δυνάμεις, πυρά πυροβολικού και ενέργειες μονάδων που καλύπτουν τα κρατικά σύνορα, απέτρεψαν τον εχθρό από το να προωθηθεί εις βάθος στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Ανέφερε πως οι μάχες συνεχίζονται, προσθέτοντας πως έχει ήδη καταστρέψει 50 τεθωρακισμένα οχήματα, περιλαμβανομένων επτά αρμάτων μάχης, οκτώ τεθωρακισμένων μεταφοράς προσωπικού, τριών οχημάτων μάχης πεζικού και 31 τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης στην περιοχή.

Η Σούντζα είναι το τελευταίο επιχειρησιακό σημείο για τις ρωσικές εξαγωγές αερίου διά μέσου ποταμών προς την Ευρώπη μέσω Ουκρανίας. Μόλις 60 χλμ. βορειοδυτικά βρίσκεται ο ρωσικός πυρηνικός σταθμός του Κουρσκ.

Η Ουκρανία δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο. Η Ρωσία έστειλε εφεδρείες για να ενισχύσουν τη ρωσική άμυνα.

Οι μάχες γύρω από τη Σούντζα έρχονται σε μια κρίσιμη στιγμή στον πόλεμο: η Ουκρανία χάνει έδαφος και το Κίεβο ανησυχεί πολύ πως η υποστήριξη των ΗΠΑ μπορεί να μειωθεί, αν ο Ντόναλντ Τραμπ κερδίσει τις εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τραμπ έχει πει πως θα βάλει τέλος στον πόλεμο, επομένως τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία θέλουν να εξασφαλίσουν την ισχυρότερη διαπραγματευτική θέση στο πεδίο της μάχης.

Ο Σοϊγκού είπε χθες, Τρίτη, πως το παράθυρο για ειρήνη κλείνει και πως όσο πιο πολύ πάρει στο Κίεβο να αρχίσει να συνομιλεί σχετικά με όρους, τόσο πως ακριβή θα είναι η ειρήνη για τον ουκρανικό λαό.

Η μάχη του Κουρσκ

Ρώσοι στρατιωτικοί μπλόγκερ ανέφεραν σφοδρές μάχες με ορισμένους να υπονοούν πως η Ουκρανία έχει ανοίξει ένα νέο μέτωπο.

«Η μάχη θα είναι σφοδρή», δήλωσε ο Γιούρι Ποντολιάκα, ένας επιδραστικός γεννημένος στην Ουκρανία φιλορώσος στρατιωτικός μπλόγκερ. «Αναμφίβολα δεν πρόκειται να τελειώσει σύντομα».

«Ακόμη κι αν ο εχθρός δεν καταφέρει να σημειώσει πρόοδο (και κανείς δεν μπορεί να το εγγυηθεί προς το παρόν), θα υπάρξουν επιθέσεις πυροβολικού και επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones). Και σε μεγάλους αριθμούς», είπε ο Ποντολιάκα.

Ο Αλεξέι Σμιρνόφ, ο προσωρινός κυβερνήτης της περιφέρειας Κουρσκ, είπε πως σημειώθηκαν επιθέσεις με ρουκέτες και drones στη διάρκεια της νύχτας, και κάλεσε τους πολίτες να προφυλαχθούν μένοντας μακριά από τα παράθυρα.

«Λόγω της κατάστασης στις μεθοριακές περιοχές της περιφέρειας, οι ιατρικές υπηρεσίες αναπληρώνουν τις προμήθειες αίματος από δότες», είπε ο Σμιρνόφ, προσθέτοντας πως θα στηθεί ένα κινητό σημείο αιμοδοσίας στο Κουρσκ, τόπο της μεγαλύτερης στον κόσμο χερσαίας μάχης στη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Τόσο το Κιεβο όσο και η Μόσχα λένε πως οι επιθέσεις τους δεν θέτουν στο στόχαστρο αμάχους, αν και οι απώλειες αμάχων στον πόλεμο είναι τεράστιες.

Ο Σμιρνόφ είπε πως ουκρανική επίθεση με drone έπληξε ένα ασθενοφόρο έξω από την πόλη, σκοτώνοντας τον οδηγό και έναν διασώστη και τραυματίζοντας έναν γιατρό.

Υψηλόβαθμος εκκλησιαστικός αξιωματούχος δήλωσε πως ουκρανικοί βομβαρδισμοί προκάλεσαν πυρκαγιά σε μια εκκλησία και σε άλλα κτήρια μέσα σε ένα μεγάλο μοναστήρι έξω από τη Σούντζα, όμως κανείς δεν τραυματίστηκε.

Δυνάμεις, που είπαν πως είναι εθελοντές παραστρατιωτικοί που πολεμούν στο πλευρό της Ουκρανίας, εισέδυσαν σε τμήματα των περιφερειών Μπέλγκοροντ και Κουρσκ φέτος, προκαλώντας μια ώθηση Ρώσων στρατιωτών για τη δημιουργία ουδέτερης ζώνης βορειοδυτικά της Ουκρανίας.

Πηγή: skai.gr

