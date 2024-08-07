Η ιρανική επίθεση στο Ισραήλ, μπορεί να γίνει την Πέμπτη ή την Παρασκευή, αναφέρει δημοσίευμα της Al Arabiya, που επικαλείται πηγές από τις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ.

Ειδικότερα, το δημοσίευμα αναφέρει ότι ενώ η ακριβής φύση της απάντησης του Ιράν και της Χεζμπολάχ παραμένει ασαφής, αξιωματούχοι των ΗΠΑ είναι βέβαιοι ότι επίκειται. Κι ενώ οι αρχικές εκτιμήσεις είχαν προβλέψει ότι η επίθεση θα γίνει στις αρχές της εβδομάδας, οι τελευταίες πληροφορίες υποδηλώνουν ότι οποιαδήποτε απάντηση μπορεί να καθυστερήσει μέχρι αργά την Πέμπτη ή την Παρασκευή.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν προετοιμαστεί για ταχύτερα αντίποινα, που ενδεχομένως να περιλάμβαναν ρουκέτες, πυραύλους ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που θα εξαπέλυε το Ιράν ήδη από το βράδυ της Κυριακής ή της Δευτέρας. Ωστόσο, μέχρι την Τρίτη ούτε το Ιράν ούτε η Χεζμπολάχ είχαν προχωρήσει σε αντίποινα μετά τον θάνατο του Ισμαήλ Χανίγια, του πολιτικού αρχηγού της Χαμάς, και του Φουάντ Σουκρ, του ανώτατου στρατιωτικού διοικητή της Χεζμπολάχ.

Την Τρίτη, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον είχε επικοινωνήσει απευθείας τόσο με το Ιράν όσο και με το Ισραήλ, τονίζοντας ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δεν πρέπει να κλιμακωθεί περαιτέρω.

Το Ιράν ίσως το ξανασκέφτεται για μεγάλη επίθεση στο Ισραήλ

Σε άλλη εξέλιξη, σε δημοσίευμά της η Washington Post αναφέρει ότι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιστεύουν ότι οι εντατικές διπλωματικές προσπάθειες για να μετριάσουν τα αντίποινα του Ιράν ενδεχομένως να έχουν αποτέλεσμα.

Τα μηνύματα των ΗΠΑ προς το Ιράν κατέστησαν επίσης σαφές ότι ο κίνδυνος μιας μεγάλης κλιμάκωσης είναι εξαιρετικά υψηλός, με σοβαρές συνέπειες για τη σταθερότητα της νέας κυβέρνησης του προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν , προσθέτει η Washington Post.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, η Τεχεράνη κατέληξε ιδιωτικά στο συμπέρασμα ότι ο Χανίγια δεν σκοτώθηκε από πύραυλο ακριβείας αλλά από βόμβα που είχε προηγουμένως μεταφερθεί κρυφά στο δωμάτιο που έμενε και πυροδοτήθηκε εξ αποστάσεως.

Αυτή η εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει την Τεχεράνη στο να απαντήσει διαφορετικά καθώς, όπως προσθέτει το δημοσίευμά το ίδιο το Ιράν έχει πραγματοποιήσει παρόμοιες επιθέσεις σε ξένες χώρες στο παρελθόν.





skai.gr

