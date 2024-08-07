Η Επιτροπή κατέστησε υποχρεωτικές τις δεσμεύσεις του TikTok για την οριστική απόσυρση του προγράμματος «TikTok Lite Rewards» από την ΕΕ. Οι δεσμεύσεις αυτές υποβλήθηκαν από το TikTok για να αρθούν οι ανησυχίες που εξέφρασε η Επιτροπή στο πλαίσιο της επίσημης διαδικασίας που κινήθηκε κατά του TikTok στις 22 Απριλίου, καθώς και για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση της πλατφόρμας με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ δήλωσε σχετικά: «Η ασφάλεια και η ευημερία των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα. Τα εθιστικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού σε ορισμένες πλατφόρμες θέτουν σε κίνδυνο την ευημερία των χρηστών τους. Γι’ αυτό έχουμε καταστήσει νομικά δεσμευτικές τις δεσμεύσεις του TikTok στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Θα παρακολουθούμε προσεκτικά τη συμμόρφωση του TikTok. Η σημερινή απόφαση στέλνει ένα σαφές μήνυμα και σε ολόκληρο τον κλάδο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.»

Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. Τιερί Μπρετόν δήλωσε τα εξής: «Ο διαθέσιμος χρόνος των νέων Ευρωπαίων δεν είναι —και δεν θα γίνει ποτέ— νόμισμα για την αποκόμιση κερδών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καταφέραμε να αποσυρθεί οριστικά το πρόγραμμα “TikTok Lite Rewards”, το οποίο θα μπορούσε να έχει πολύ εθιστικές επιπτώσεις. Η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες παράγει ήδη αποτελέσματα.»

Η σημερινή απόφαση καθιστά τις δεσμεύσεις αυτές νομικά δεσμευτικές, πράγμα που σημαίνει ότι οποιαδήποτε παραβίαση των δεσμεύσεων θα ισοδυναμούσε άμεσα με παραβίαση της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες και, ως εκ τούτου, θα μπορούσε να οδηγήσει σε πρόστιμα. Με την απόφαση αυτή, η Επιτροπή περατώνει επίσης την επίσημη διαδικασία που κινήθηκε κατά του TikTok στις 22 Απριλίου.

Πρόκειται για την πρώτη υπόθεση που περατώνει η Επιτροπή στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες, 105 ημέρες μετά την έναρξη της διαδικασίας.

Αθηνά Παπακώστα

