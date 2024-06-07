Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν είναι σοκαρισμένη μετά την επίθεση που δέχθηκε από άνδρα ο οποίος τη χτύπησε το βράδυ της Παρασκευής στο κέντρο της Κοπεγχάγης, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Ritzau, επικαλούμενο την αστυνομία και το γραφείο της πρωθυπουργού.

"Η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν χτυπήθηκε από έναν άνδρα το βράδυ της Παρασκευής στο Κούλτορβετ, στην Κοπεγχάγη. Ο άνδρας συνελήφθη", αναφέρει η ανακοίνωση που εκδόθηκε από τις υπηρεσίες της πρωθυπουργού, προσθέτοντας ότι η Μέτε Φρεντέρικσεν είναι "σοκαρισμένη από το περιστατικό".

Η αστυνομία της Κοπεγχάγης επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε ένα περιστατικό που εμπλέκει την πρωθυπουργό, χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία.

"Ένα άτομο συνελήφθη γι αυτήν την υπόθεση, η οποία αποτελεί αντικείμενο έρευνας. Επί του παρόντος, δεν έχουμε άλλα σχόλια ή παρατηρήσεις να κάνουμε", δήλωσε η αστυνομία στην ανακοίνωση που ανάρτησε στο X.

"Οφείλω να πω ότι αυτό αναστατώνει όσους από εμάς είμαστε κοντά της", δήλωσε ο Δανός υπουργός Περιβάλλοντος Μάγκνους Χένικε, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. "Τέτοιου είδους περιστατικό δεν πρέπει να συμβαίνει στην όμορφη, ασφαλή και ελεύθερη χώρα μας".

"Αποτρόπαια η επίθεση κατά της πρωθυπουργού της Δανίας"

Η επίθεση κατά της πρωθυπουργού της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν νωρίτερα απόψε σε πλατεία της Κοπεγχάγης είναι "αποτρόπαια", δήλωσε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, εκτιμώντας ότι "η βία (δεν έχει) θέση στην πολιτική".

Και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ εξέφρασε τον "αποτροπιασμό" του, τονίζοντας σε μήνυμά του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ ότι "καταδικάζει απερίφραστα αυτή τη δειλή επίθεση", η οποία σημειώθηκε την ώρα που οι Δανοί ετοιμάζονται να προσέλθουν στις κάλπες την Κυριακή για τις ευρωεκλογές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.