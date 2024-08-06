Δανία: Ο άνδρας που κατηγορείται για την επίθεση σε Φρεντέρικσεν δεν θυμάται

Ο άνδρας που κατηγορείται ότι χτύπησε την πρωθυπουργό της Δανίας στις αρχές Ιουνίου, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, δήλωσε σήμερα πως δεν θυμάται το περιστατικό, ενώπιον του δικαστηρίου της Κοπεγχάγης, στην πρώτη ημέρα της δίκης του για βιαιοπραγίες σε βάρος ενός δημοσίου προσώπου.

Ο 39χρονος Πολωνός, το όνομα του οποίου δεν μπορεί να δημοσιοποιηθεί έπειτα από απόφαση των δανέζικων αρχών, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια ποινή κάθειρξης και την απέλαση, η οποία θα συνοδεύεται από την απαγόρευση εισόδου στην δανέζικη επικράτεια για έξι χρόνια.

Η επικεφαλής της κυβέρνησης της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν δεν θα καταθέσει ως μάρτυρας κατά τη διάρκεια της δίκης, η οποία θα ολοκληρωθεί αύριο, οπότε θα εκδοθεί επίσης η ετυμηγορία, όπως έγινε γνωστό από τον ειδικό εισαγγελέα.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη, εμφανίστηκε στο δικαστήριο ντυμένος με ένα τζιν παντελόνι και ένα μπλουζάκι, εμφανώς ήρεμος.

Είχε περάσει μια άσχημη ημέρα όταν συνέβη η επίθεση, δήλωσε ο ίδιος, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ritzau. Ο κατηγορούμενος ανέφερε πως γνώριζε ότι η πρωθυπουργός εκπροσωπούσε το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, υποστηρίζοντας πως δεν κατανοεί την δανέζικη πολιτική.

«Όταν βρέθηκα μπροστά στην κυρία πρωθυπουργό, δεν θυμάμαι τίποτα έως τη στιγμή της σύλληψής μου», είπε ενώπιον του δικαστηρίου, ενώ παραδέχθηκε πως είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Την 7η Ιουνίου, αργά το απόγευμα, ενώ η Μέτε Φρεντέρικσεν έκανε μια βόλτα στο κέντρο της Κοπεγχάγης, με τη συνοδεία των σωματοφυλάκων της, ο κατηγορούμενος την πλησίασε, είπε κάτι το ακατανόητο και τη χτύπησε με τη γροθιά του στον δεξί ώμο της, σύμφωνα τα όσα κατέθεσε η πρωθυπουργός στην αστυνομία.

Προσήχθη αμέσως και την επόμενη ημέρα ο ύποπτος τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση.

Οι γιατροί διέγνωσαν ένα «ελαφρύ αυχενικό διάστρεμμα», αφότου εξέτασαν τη Φρεντέρικσεν, ηλικίας 46 ετών.

Η ίδια υπέφερε στη συνέχεια από πόνους στον ώμο και στο χέρι.

Οι δύο άνδρες της ασφαλείας της και μία φίλη της πρωθυπουργού, αυτόπτες μάρτυρες της επίθεσης, κατέθεσαν στη δίκη.

Οι δρόμοι ήταν κατάμεστοι από κόσμο, όταν ο άνδρας προσέγγισε τη Φρεντέρικσεν, η οποία εκείνη τη στιγμή μιλούσε στο τηλέφωνο, είπε ένας από τους σωματοφύλακες ενώπιον του δικαστηρίου.

«Της είπε κάτι το ακατανόητο. Περνώντας από μπροστά στης, της έδωσε ένα δυνατό χτύπημα στον ώμο».

Ερωτηθείς από το Γαλλικό Πρακτορείο σχετικά με την ύπαρξη ενός πιθανού πολιτικού κινήτρου πίσω από την ενέργεια του κατηγορουμένου, ο ειδικός εισαγγελέας δεν θέλησε να απαντήσει.

Ο Πολωνός κατηγορείται για περιστατικά επιθέσεων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και απάτης και κατά το παρελθόν έχει καταδικαστεί σε πρόστιμα για κλοπή και βανδαλισμό, μετά την άφιξή του στη Δανία το 2019, υπενθύμισε ο ειδικός εισαγγελέας Άντερς Λάρσον κατά τη διάρκεια της δίκης.

Την ίδια χρονιά, η Μέτε Φρεντέρικσεν είχε γίνει σε ηλικία 41 ετών η νεότερη πρωθυπουργός της σκανδιναβικής χώρας. Διατήρησε τη θέση της μετά τη νίκη του κόμματός στις βουλευτικές εκλογές του 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.