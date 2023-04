Σάλος με τον Dalai Lama: Φιλά στο στόμα μικρό αγόρι από την Ινδία και του ζητά να του «ρουφήξει τη γλώσσα» - Δείτε το video

Το βίντεο στο οποίο φαίνεται ο Δαλάι Λάμα να δίνει ένα φιλί σε ένα μικρό παιδί προκάλεσε οργή και διεθνή κατακραυγή

Ένα βίντεο με τον πνευματικό ηγέτη του Θιβέτ, τον Δαλάι Λάμα, έχει προκαλέσει διεθνή οργή, καθώς φαίνεται να φιλάει στο στόμα ένα νεαρό αγόρι από την Ινδία και στη συνέχεια να του ζητά να «ρουφήξει τη γλώσσα του».

Στο βίντεο, ο Δαλάι Λάμα φαίνεται να ηγείται μιας τελετής, όπου περιβάλλεται από άλλους ανθρώπους που κάθονται δίπλα του. Στη συνέχεια, ένα αγόρι ντυμένο με κίτρινο φούτερ εμφανίζεται να περιμένει στο κάτω μέρος της σκηνής, ενώ μια γυναίκα τον καλεί να έρθει πιο κοντά.

Why is the Dalai Lama fondling this young boy and asking him to “suck his tongue”? pic.twitter.com/cZWHfbgTAd — Stew Peters (@realstewpeters) April 9, 2023

Όταν το παιδί πλησιάζει τον Δαλάι Λάμα, εκείνος του δείχνει το δεξί του μάγουλο για να του δώσει το παιδί ένα φιλί. Το παιδί, εμφανώς συγκινημένο, τον φιλάει και τον αγκαλιάζει. Στη συνέχεια, ο ηγέτης γυρίζει και βρίσκονται πρόσωπο με πρόσωπο και με τα δάχτυλά του του δείχνει το στόμα του, καλώντας το να του δώσει ένα φιλί. Όπερ και εγένετο… Αμέσως μετά ο Δαλάι Λάμα ζητά από το μικρό αγόρι να «ρουφήξει τη γλώσσα του» και το παιδί το κάνει!

JUST IN: The Dalai Lama affectionately plants a kiss on the lips of a young Indian boy. "Suck my tongue." pic.twitter.com/3vsHcQOa7U — The Herald Post (@TheHeraldPostUS) April 9, 2023

Τα διεθνή ΜΜΕ «κατακεραύνωσαν» τον πνευματικό ηγέτη του Θιβέτ, ενώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «καταδίκασαν» τη συγκεκριμένη ενέργεια. Το βίντεο στο οποίο φαίνεται ο Δαλάι Λάμα να δίνει ένα φιλί σε ένα παιδί προκάλεσε οργή, ωστόσο, η είδηση μοιράστηκε μόνο μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οπότε δεν ήταν δυνατόν να επαληθευτεί η αυθεντικότητα των εικόνων.



Dalai Lama calls up a minor boy, kisses him on lips, asks for a tongue kiss as well. Also, notice where he takes the boy’s hand. This is disgusting and appears to be a case of child molestation.©️ pic.twitter.com/QVnyb1myer — Zarish k (@zarish_Kay) April 8, 2023

