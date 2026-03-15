Πληθαίνουν οι εικασίες για την τοποθεσία του τραυματισμένου νέου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, με τη Daily Mail να επικαλείται μέσα ενημέρωσης του Κουβέιτ, τα οποία ισχυρίζονται ότι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Μόσχα για επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο πόδι.

Η Daily Mail αναφέρει το θέμα με ερωτηματικό στον τίτλο της, επικαλούμενη δημοσιεύματα στον Τύπο του Κουβέιτ.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, 56 ετών, διαδέχθηκε τον πατέρα του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μετά τη δολοφονία του στις 28 Φεβρουαρίου, αλλά μια σειρά αναφορών αναφέρει ότι βρίσκεται σε κώμα μετά από αεροπορική επιδρομή, με ορισμένους παρατηρητές, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Trump), να αφήνουν να εννοηθεί ότι είναι νεκρός.

Ο Χαμενεΐ προφανώς δεν γνωρίζει ούτε ότι διεξάγεται πόλεμος ούτε ότι είναι ο νέος ηγέτης της χώρας.

Οι τραυματισμοί του απαίτησαν τη μεταφορά του στη Ρωσία για μια επέμβαση που «προσφέρθηκε προσωπικά από τον Πούτιν», σύμφωνα με το ειδησεογραφικό μέσο Al-Jarida.

Η αποστολή για τη μυστική απομάκρυνση του νέου Αγιατολάχ από τη χώρα προοριζόταν να είναι άκρως απόρρητη και περιελάμβανε την επιβίβασή του σε ένα ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκε σε ένα από τα προεδρικά παλάτια του Πούτιν, όπου υποβλήθηκε σε «επιτυχημένη» χειρουργική επέμβαση.

Η αναφορά παραμένει ανεπιβεβαίωτη, αλλά η Al-Jarida ισχυρίζεται ότι έλαβε τις πληροφορίες της από μια «υψηλόβαθμη πηγή κοντά στον νέο Ιρανό Ανώτατο Ηγέτη».

Ασάφειες γύρω από τον τραυματισμό

Ο Χαμενεΐ τραυματίστηκε νωρίς κατά την αμερικανική επιχείρηση «Epic Fury» (Επική Οργή), πρόσθεσε η πηγή, και οι τραυματισμοί του δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν στο Ιράν ενώ η χώρα δέχεται συνεχείς επιθέσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Παραμένει ασαφές εάν ο Μοτζταμπά τραυματίστηκε στις ίδιες αεροπορικές επιδρομές που σκότωσαν τον 86χρονο πατέρα του.

Μια ξεχωριστή πηγή δήλωσε στην εφημερίδα The Sun, μέσω μυστικών μηνυμάτων που εστάλησαν σε έναν εξόριστο αντικαθεστωτικό με έδρα το Λονδίνο: «Το ένα ή και τα δύο του πόδια έχουν ακρωτηριαστεί. Το συκώτι ή το στομάχι του έχει επίσης υποστεί ρήξη. Προφανώς βρίσκεται και σε κώμα».

Η πηγή, η οποία δεν επιθυμεί να κατονομαστεί υπό τον φόβο για τη ζωή της, ανέφερε ότι ο νέος Ανώτατος Ηγέτης βρίσκεται υπό τη φροντίδα του Μοχαμάντ Ρεζά Ζαφαργκαντί, Υπουργού Υγείας, Θεραπείας και Ιατρικής Εκπαίδευσης του Ιράν και ενός από τους κορυφαίους χειρουργούς τραύματος της χώρας. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε την Παρασκευή ότι πιστεύει πως ο Μοτζταμπά είναι τραυματισμένος.

«Γνωρίζουμε ότι ο νέος λεγόμενος, "όχι και τόσο ανώτατος" ηγέτης είναι τραυματισμένος και πιθανώς παραμορφωμένος», δήλωσε ο Χέγκσεθ σε συνέντευξη Τύπου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.