Το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει «κάθε διαθέσιμη επιλογή» — συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους συμμάχους — προκειμένου να διασφαλιστούν οι βασικές θαλάσσιες οδοί μεταφοράς πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας Εντ Μίλιμπαντ.

Η δήλωση έρχεται μετά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το Σάββατο ότι το πέρασμα θα ανοίξει «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», καλώντας χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κίνα και η Γαλλία να αποστείλουν πολεμικά πλοία στην περιοχή.

Μιλώντας στο BBC, ο Μίλιμπαντ τόνισε ότι είναι «πολύ σημαντικό» να διασφαλιστεί η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα στενά, ωστόσο απέφυγε να αποκαλύψει ποιες επιλογές εξετάζει η κυβέρνηση.

Ο ουσιαστικός αποκλεισμός των στενών από το Ιράν — μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς στον κόσμο — έχει προκαλέσει σοβαρό πλήγμα στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες και στις τιμές της ενέργειας.

Σύμφωνα με δήλωση που αποδίδεται στον νέο Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, η Τεχεράνη θα συνεχίσει να εμποδίζει τη διέλευση από τα στενά ως μέσο πολιτικής και οικονομικής πίεσης προς τις ΗΠΑ.

Καθώς ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ με το Ιράν εισέρχεται στην τρίτη εβδομάδα του, αρκετά πλοία φέρεται να έχουν δεχθεί επιθέσεις καθώς επιχειρούσαν να περάσουν από το στενό πέρασμα, από το οποίο συνήθως διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.

Υπάρχουν επίσης ανησυχίες ότι το Ιράν έχει τοποθετήσει θαλάσσιες νάρκες στην περιοχή για να εμποδίσει τη ναυσιπλοΐα.

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή Sunday with Laura Kuenssberg, ο Μίλιμπαντ υπογράμμισε ότι η επαναλειτουργία των στενών αποτελεί «προτεραιότητα» και ότι υπάρχουν «διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να συμβάλουμε, συμπεριλαμβανομένων μη επανδρωμένων συστημάτων εντοπισμού ναρκών».

Όταν ρωτήθηκε αν το Λονδίνο εξετάζει την αποστολή drones ή πλοίων στην περιοχή, απάντησε: «Μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι εξετάζονται όλες οι επιλογές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην επαναλειτουργία των στενών, σε συνεργασία με τους συμμάχους μας».

Αρνήθηκε πάντως να δώσει επιχειρησιακές λεπτομέρειες, επαναλαμβάνοντας ότι «ο τερματισμός της σύγκρουσης είναι ο καλύτερος και ασφαλέστερος τρόπος για να ανοίξουν ξανά τα στενά».

Στην ίδια εκπομπή, η σκιώδης υπουργός Ενέργειας των Συντηρητικών Κλερ Κουτίνιο δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να εξετάσει την αποστολή πλοίων ή drones στη Μέση Ανατολή εφόσον αυτό εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον.

Όπως είπε, η επαναλειτουργία των διεθνών θαλάσσιων οδών και η προστασία στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο εξωτερικό είναι προς το συμφέρον της χώρας. Πρόσθεσε επίσης ότι το κόμμα των Συντηρητικών θα είχε επιτρέψει στους Αμερικανούς συμμάχους να χρησιμοποιήσουν βρετανικές στρατιωτικές βάσεις πιο γρήγορα απ’ ό,τι έκανε η κυβέρνηση των Εργατικών.

Από την πλευρά του, ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών Εντ Ντέιβι υποστήριξε ότι η Βρετανία δεν θα πρέπει να στείλει πλοία για την ασφάλεια των στενών, αλλά να επικεντρωθεί στην «αποκλιμάκωση» του πολέμου.

Επικρίνοντας τον Τραμπ ως «εξαιρετικά απερίσκεπτο» σε έναν «παράνομο και καταστροφικό πόλεμο», δήλωσε ότι η Βρετανία δεν πρέπει να ενεργεί κατ’ εντολή ενός Αμερικανού προέδρου «που δεν φαίνεται να ξέρει τι κάνει».

Το 2025 περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με εκτιμήσεις — ποσότητα που αντιστοιχεί σε ενεργειακό εμπόριο αξίας σχεδόν 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων (447 δισ. λιρών) ετησίως.

Τα στενά αποτελούν επίσης βασική εμπορική οδό για άλλα εμπορεύματα, όπως το ήλιο, το χημικό θειικό άλας και η ουρία, που χρησιμοποιείται για την παραγωγή λιπασμάτων.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι τα στενά παραμένουν ανοιχτά για πλοία που δεν ανήκουν στους «εχθρούς» της χώρας, ενώ η Τεχεράνη — η οποία έχει υιοθετήσει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές ως βασικό στοιχείο της απάντησής της στα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα — έχει προειδοποιήσει ότι κάθε δεξαμενόπλοιο με προορισμό τις ΗΠΑ, το Ισραήλ ή τους εταίρους τους αποτελεί νόμιμο στόχο.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της UK Maritime Trade Operations, τουλάχιστον 16 πλοία — μεταξύ των οποίων και αρκετά δεξαμενόπλοια — έχουν δεχθεί επιθέσεις κοντά στη θαλάσσια οδό από την αρχή της σύγκρουσης.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στις 28 Φεβρουαρίου, αυξανόμενες από περίπου 71 δολάρια το βαρέλι πριν από τη σύγκρουση σε σχεδόν 120 δολάρια τη Δευτέρα. Έκτοτε έχουν υποχωρήσει, αλλά παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Αφού αρχικά αρνήθηκε να επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για επιθέσεις κατά του Ιράν, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έδωσε τελικά άδεια για «αμυντικές» αμερικανικές επιχειρήσεις εναντίον ιρανικών πυραυλικών εγκαταστάσεων από τη βάση RAF Fairford και από το Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, επιμένοντας ωστόσο ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν στηρίζει «αλλαγή καθεστώτος από τον αέρα».

Ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει τον Στάρμερ «όχι Ουίνστον Τσόρτσιλ», επικρίνοντας τη στάση του στον πόλεμο, ενώ την περασμένη εβδομάδα δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται τη βρετανική συνδρομή με αεροπλανοφόρα, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι προσπαθεί να «μπει στους πολέμους αφού εμείς έχουμε ήδη κερδίσει».

Την Κυριακή, δύο βομβαρδιστικά B‑1 Lancer των ΗΠΑ απογειώθηκαν από τη βάση RAF Fairford, πιθανότατα μεταφέροντας ισχυρές βόμβες διάτρησης καταφυγίων και πυραύλους Κρουζ.

Από τα τρία μεγάλα στρατηγικά βομβαρδιστικά της U.S. Air Force που χρησιμοποιούνται στον πόλεμο — τα άλλα δύο είναι τα B‑52 Stratofortress και B‑2 Spirit — τα Lancer μπορούν να μεταφέρουν το μεγαλύτερο φορτίο οπλισμού.

Τα βομβαρδιστικά αναμενόταν να χρειαστούν περίπου επτά έως οκτώ ώρες για να φτάσουν στο Ιράν, με τη συνολική διάρκεια της αποστολής να υπολογίζεται γύρω στις 15 ώρες.

Πηγή: skai.gr

