Βρετανία: Στο έλεος των ανατιμήσεων και του Φάρατζ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η κυβέρνηση Στάρμερ προσπαθεί να μετριάσει τον αντίκτυπο της ενεργειακής κρίσης στη Μεγάλη Βρετανία.

Το λαϊκιστικό κόμμα Reform UK προετοιμάζει την ατζέντα του σε περίπτωση που αναλάβει την εξουσία.

Οι τιμές της ενέργειας έχουν παρουσιάσει έντονες αυξομειώσεις την τελευταία πενταετία, κυρίως λόγω της πανδημίας, του πολέμου στην Ουκρανία και πρόσφατων γεωπολιτικών εντάσεων (επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν).

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κόσμος έρχεται αντιμέτωπος με το υψηλό κόστος των ενεργειακών λογαριασμών. Συγκεκριμένα είναι τόσες οι φορές, την τελευταία πενταετία, που έχουν ανεβοκατέβει οι τιμές σε ενέργεια, που το «κλισέ» - ρόλερκοστερ φαντάζει ως το πλέον κατάλληλο για να περιγράψει την κατάσταση.



Στην αρχή ήταν λίγο μετά την πανδημία με το πρόσχημα της «απότομης» επανεκκίνησης της οικονομίας. Αμέσως μετά, η επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία και ο πόλεμος στην περιοχή που συνεχίζεται μέχρι τώρα. Φτάνοντας στο σήμερα, και δύο εβδομάδες μετά την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ σε Ιράν, για ακόμη μια φορά οι τιμές ενέργειας εκτοξεύονται.



Ο κόσμος επηρεάζεται: είτε εξαρτάται από αέριο, είτε από πετρέλαιο και τα παράγωγά του. Και όχι μόνο στους λογαριασμούς ενέργειας, αλλά και κατ’ επέκταση στις τιμές κάθε προϊόντος, αφού η παραγωγή και μεταφορά τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κόστος ενέργειας.



Η Ευρώπη βρίσκεται στη μέση και επηρεάζεται άμεσα και βίαια από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Η Βρετανία δεν αποτελεί εξαίρεση σε αυτή την εξίσωση, με την κυβέρνηση των Εργατικών του Κιρ Στάρμερ να αντιμετωπίζει πρόβλημα να ανταπεξέλθει τόσο στο αυξανόμενο κόστος ζωής όσο και στο μακρόπνοο σχέδιό της για μια οικονομία πιο σταθερή και ανθεκτική.

«Θα προστατεύσουμε πρώτα τον βρετανικό λαό»

Η Βρετανίδα υπουργός Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς, προς το τέλος της εβδομάδας, ανακοίνωσε ότι θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να «προστατεύσει» τον βρετανικό λαό από το κόστος. Όμως, δεν ανέφερε κάτι πιο συγκεκριμένο. Το ίδιο και ο υπουργός Ενέργειας, Εντ Μίλιμπαντ, ο οποίος μιλώντας την Κυριακή το πρωί στο BBC απέφυγε επανειλημμένως να δώσει λεπτομέρειες. Το πιθανότερο είναι αύριο Δευτέρα, να ξεκαθαρίσει το τοπίο των κυβερνητικών σχεδίων ελάφρυνσης των τιμών.



Υπενθυμίζεται, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο εξυπηρετείται κυρίως από αέριο, όμως 1,7 νοικοκυριά σε Αγγλία και Ουαλία εξαρτώνται πλήρως από παράγωγα πετρελαίου, ενώ σχεδόν τα δύο τρίτα των νοικοκυριών στην Β. Ιρλανδία βασίζονται στο πετρέλαιο θέρμανσης.



Την Παρασκευή, κυβερνητικά στελέχη συναντήθηκαν με τους παρόχους πετρελαίου προειδοποιώντας τους να μην εκμεταλλευτούν την κατάσταση με σκοπό υπέρογκα κέρδη. Ο Οργανισμός Λιανοπωλητών Πετρελαιοειδών (PRA) απείλησε ότι θα φύγει από το τραπέζι των συζητήσεων μετά από τις κατηγορίες για χειραγώγηση των τιμών. Βέβαια υπενθυμίζεται, ότι στις αρχές του πολέμου στην Ουκρανία, βρετανικές εταιρείες, όπως η BP και η Shell είχαν καταγράψει ιστορικά υψηλά κερδών. Όπως και να έχει, η Ριβς μετά από τις συναντήσεις, επανέλαβε την δέσμευσή της για πιο «στοχευμένες ενέργειες», ξεκαθαρίζοντας ότι «έχει βρει τα λεφτά».

Το κόμμα Φάρατζ στον «δικό» του κόσμο

Και ενώ η κυβέρνηση ασχολείται - σχεδόν αναγκαστικά - με προβλήματα του τώρα, το κόμμα του Νάιτζελ Φάρατζ προετοιμάζεται με σταθερά βήματα για το αύριο, με το βλέμμα στον έλεγχο της εξουσίας. Ρεπορτάζ της εφημερίδας The Guardian αναφέρει, ότι το Reform UK θα αντικαταστήσει όλους του κορυφαίους δημόσιους λειτουργούς σε υπουργεία, υφυπουργεία και άλλες δημόσιες υπηρεσίες με υπαλλήλους που θα είναι φιλικά προσκείμενοι προς το κόμμα.



Αυτό θυμίζει πρακτικές Τραμπ που επανειλημμένα ο Φάρατζ έχει επαινέσει. Οι φόβοι μιας τέτοιας εκκαθάρισης είναι εμφανείς, με τον γενικό γραμματέα του συνδικάτου ανώτερων δημόσιων λειτουργών, Ντέιβ Πένμαν να κάνει λόγο για μια «ιδεολογική κάθαρση που δεν κάνει καλό σε καμία κυβέρνηση» προσθέτοντας ότι το δυναμικό του δημόσιου τομέα «θα χάσει από εμπειρία και θεσμική μνήμη ενώ θα διαταραχθεί το κλίμα εμπιστοσύνης και αξιοκρατίας».



Απώτερος σκοπός των σχεδιαζόμενων αλλαγών από το κόμμα του Φάρατζ, για ένα δημόσιο εργατικό δυναμικό πιο κομματικοποιημένο, είναι βέβαια να εκτελεί τα σχέδιά του όσο περισσότερο γίνεται με διοικητικές αποφάσεις, αποφεύγοντας όπου μπορεί νομοθετικές ρυθμίσεις και κοινοβουλευτικές διαδικασίες.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.