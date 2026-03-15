Η στιγμή που το Ισραήλ βομβαρδίζει δομές στην πόλη Χαμεντάν - Δείτε βίντεο

Τη στιγμή που η ισραηλινή αεροπορία πλήττει με πυραύλους το κέντρο τηλεπικοινωνιών και την έδρα της αστυνομίας στην πόλη Χαμεντάν, στο δυτικό Ιράν, κατέγραψε στην κάμερα πολίτης της περιοχής.

Οι Ισραηλινοί ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους βαθύτερα στο κεντρικό και στο δυτικό Ιράν, με βάση τον σχεδιασμό τους για ολοκληρωτική καταστροφή των υποδμών της χώρας.

Δείτε το βίντεο από τον βομβαρδισμό:

Πηγή: skai.gr

