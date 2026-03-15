Αραγτσί: Δεν κάνουμε εμείς τις επιθέσεις σε κατοικημένες περιοχές - Θα συνδράμουμε σε έρευνα

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν αρνήθηκε πως η χώρα στοχεύει πολιτικές ή κατοικημένες περιοχές στη Μέση Ανατολή και δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να συγκροτήσει επιτροπή μαζί με τις γειτονικές χώρες για να διερευνηθεί ποιος ευθύνεται για τις επιθέσεις αυτές, αφήνοντας να εννοηθεί πως ευθύνεται το Ισραήλ.

Οι χώρες του Κόλπου έχουν καλέσει επανειλημμένα το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις στα εδάφη τους, οι οποίες δεν έχουν προκαλέσει μόνο χτυπήματα σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, αλλά και ζημιές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και κατοικημένες περιοχές.

Ο Αμπάς Αραγτσί ανέφερε σε συνέντευξή του στο Alaraby Aljadeed πως η Τεχεράνη βρίσκεται σε επικοινωνία με διάφορες πρωτεύουσες του Κόλπου και θα καλωσορίσει οποιαδήποτε πρωτοβουλία θα μπορούσε να εγγυηθεί τον πλήρη τερματισμό του πολέμου.

Επίσης τόνισε πως ο νέος ανώτατος ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ «είναι καλά στην υγεία του» και «έχει τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης», ενώ για το Στενό του Ορμούζ τόνισε πως «είναι ανοιχτό για όλους, εκτός από τα αμερικανικά πλοία και τους συμμάχους των ΗΠΑ».

Πηγή: skai.gr

