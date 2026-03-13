Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν σήμερα ότι θα προσφέρουν αμοιβή ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων σε οποιονδήποτε παράσχει πληροφορίες για την τύχη των Ιρανών ηγετών, συμπεριλαμβανομένου και του νέου ανώτατου ηγέτη και ιδίως των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η επικήρυξη αφορά και τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ, τον νέο ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, καθώς και τον επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας Αλί Λαριτζανί, αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Πηγή: skai.gr

