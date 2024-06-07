Της Αθηνάς Παπακώστα

Ίσως, ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, να είναι ο τελευταίος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, που ήταν εν ζωή όταν ξεκίνησε η απόβαση των Συμμάχων στις 6 Ιουνίου του 1944 στη Νορμανδία ενάντια στις δυνάμεις της ναζιστικής Γερμανίας.

Με αυτό το σχόλιο το βρετανικό δίκτυο BBC περιγράφει όλα όσα εκτυλίχθηκαν χθες, Πέμπτη, ανήμερα της 80ής επετείου από την D-Day, όπως έχει μείνει στην ιστορία η μακράν μεγαλύτερη αμφίβια επιχείρηση στην παγκόσμια στρατιωτική ιστορία.

Τις εκδηλώσεις μνήμης στις ακτές της βόρειας Γαλλίας επισκίασε ο πόλεμος στην Ουκρανία με τον φόβο ότι η μνήμη για τα διδάγματα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εξασθενεί.

Κατά την ομιλία του ο Τζο Μπάιντεν συνέδεσε τη μάχη της Ουκρανίας με τον αγώνα για επικράτηση κατά της ναζιστικής Γερμανίας και απηύθυνε έκκληση προς τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Δύση να συνεχίσουν να στηρίζουν στην Ουκρανία απέναντι στον «ατέρμονο αγώνα μεταξύ δικτατορίας και ελευθερίας».

Όπως εξήγησε, «δεν μπορούμε να τα παρατήσουμε μπροστά στους δικτάτορες, είναι αδιανόητο. Εάν απομακρύναμε το βλέμμα μας από την Ουκρανία θα ήταν σαν να ξεχνάμε τι συνέβη εδώ», ενώ προσέθεσε, ότι «η δημοκρατία δεν είναι ποτέ εγγυημένη και ότι κάθε γενιά θα πρέπει να την προστατεύει και να μάχεται για αυτήν».

Προειδοποίησε δε πως «οι αυταρχικοί του κόσμου παρακολουθούν στενά τι συμβαίνει στην Ουκρανία» και δεσμεύτηκε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα κάνει πίσω υποστηρίζοντας πως εάν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε η Ουκρανία θα υποταχθεί και τίποτε δεν θα τελειώσει εκεί. «Οι γείτονες της Ουκρανίας θα απειληθούν, ολόκληρη η Ευρώπη θα απειλείται», τόνισε χαρακτηριστικά και εξαπέλυσε ευθεία επίθεση κατά του προέδρου της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν χαρακτηρίζοντάς τον «τύραννο».

«Ευχαριστούμε τον ουκρανικό λαό για τη γενναιότητά του. Είμαστε εδώ και δεν θα αποδυναμωθούμε» τόνισε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν ενόσω οι ηγέτες των συμμαχικών χωρών που έδωσαν το παρών στην εκδήλωση σηκώθηκαν όρθιοι για να καλωσορίσουν χειροκροτώντας και επευφημώντας τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Παρά το γεγονός ότι η Ρωσία, ένας εκ των βασικότερων συμμάχων κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, δεν έλαβε πρόσκληση για να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις μνήμης, ο Εμανουέλ Μακρόν απέτισε φόρο τιμής σε όσους πολέμησαν στο ανατολικό μέτωπο και «την αποφασιστικότητα του Κόκκινου Στρατού και όλων εκείνων των ανθρώπων που τότε ήταν μέρος της Σοβιετικής Ένωσης».

Νωρίτερα, σε συνέντευξή του προς το αμερικανικό δίκτυο ABC News, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, υπερασπίστηκε την απόφασή του για χρήση αμερικανικών όπλων από την Ουκρανία για απευθείας χτυπήματα κατά της ρωσικής επικράτειας ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, πως το πράσινο φως άναψε μονάχα για περιοχές γύρω από το Χάρκοβο και όχι για χτυπήματα στη Μόσχα.

Είχε προηγηθεί η συνέντευξη του προέδρου της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν, μία ημέρα πριν προς ξένους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της οποίας έριξε στο τραπέζι την απειλή η Μόσχα να εξοπλίσει εχθρικές στο ΝΑΤΟ χώρες με προηγμένα όπλα για να χτυπήσουν τη Δύση.

Σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας θα συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του στο Ελιζέ με τον Εμανουέλ Μακρόν το βράδυ της Πέμπτης σε συνέντευξή του να δηλώνει ότι η Γαλλία σχεδιάζει να πουλήσει πολεμικά αεροσκάφη Mirage 2000-5 στην Ουκρανία.

Όπως εξήγησε, εν μέσω των εικασιών για αποστολή Γάλλων στρατιωτικών εκπαιδευτών σε ουκρανικό έδαφος, οι πιλότοι θα αρχίσουν την εκπαίδευσή τους από το καλοκαίρι ενώ δεν ανέφερε πόσα μαχητικά τζετ θα μεταφερθούν στην Ουκρανία.

