Συγκίνηση προκάλεσε η είδηση ότι ο Αμερικανός βετεράνος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, Ρόμπερτ Περσιτσίτι, πέθανε την περασμένη εβδομάδα ενώ ταξίδευε για να παραστεί στις εκδηλώσεις μνήμης της 80ής επετείου της απόβασης των συμμαχικών δυνάμεων στη Νορμανδία (D-Day).

Ο Ρόμπερτ "Aλ" Περσιτσίτι, 102 ετών, είχε ταξιδέψει αεροπορικώς και ταξίδεψε με σκάφος κατά μήκος της γαλλικής ακτής όταν έπαθε «ιατρικό έκτακτο περιστατικό», ανέφερε η ένωση Honor Flight σε μια ανάρτηση στο Facebook, χωρίς να διευκρινίσει τη φύση του ιατρικού περιστατικού.

Στη συνέχεια, ο βετεράνος μεταφέρθηκε αεροπορικώς στη Γερμανία, αλλά πέθανε λίγο μετά, στις 31 Μαΐου, σύμφωνα με την ένωση, η οποία επικαλείται άλλους βετεράνους που ταξίδεψαν μαζί του.

Robert 'Al' Persichitti, 102, served in the Pacific during the war, witnessing the iconic raising of the flag at Iwo Jima by US Marines. Persichitti was traveling to Europe alongside a group of fellow veterans. pic.twitter.com/eBfjHOjnah — Trump Girl 🇺🇲🦅🇺🇲 (@MAGA__Patriot) June 6, 2024

Ο Περσιτσίτι ήταν χειριστής ασυρμάτου για το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ στο πλοίο διοίκησης USS Eldorado και υπηρέτησε στο μέτωπο του Ειρηνικού, συμπεριλαμβανομένων της Ίβο Τζίμα, της Οκινάουα και του Γκουάμ, όπου οι αμερικανικές δυνάμεις πολέμησαν τον ιαπωνικό στρατό.

Ο Καναδός βετεράνος Ουίλιαμ Κάμερον, ο οποίος συμμετείχε στην Απόβαση στις 6 Ιουνίου 1944, πέθανε σε ηλικία 100 ετών την προηγουμένη από την επιστροφή του στη Νορμανδία, όπου επρόκειτο να παρευρεθεί στους εορτασμούς της 80ης επετείου από την απόβαση της D-Day.

Περίπου 180 βετεράνοι ηλικίας 90 και ετών, ακόμη και 100 ετών, συμμετέχουν στους σημερινούς εορτασμούς της 80ης επετείου της Απόβασης των Συμμάχων στη Νορμανδία.

Alors que de nombreux vétérans convergent vers la Normandie, j’apprends la mort de Robert Al Persichitti, 102 ans, un ancien de la Navy 🇺🇸, qui était en route pour la 🇫🇷. Ces commémorations seront sûrement les dernières à accueillir autant de survivants. Hommage à lui. #DDay80 pic.twitter.com/KKMoz6mHzO — Pierre Manenti (@PierreManenti) June 5, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

