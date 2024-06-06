Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συγκίνηση: Βετεράνος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου πέθανε καθοδόν για τις εκδηλώσεις της 80ης επετείου της D-DAY

Ο Ρόμπερτ "Αλ" Περσιτσίτι, 102 ετών, είχε ταξιδέψει αεροπορικώς και ταξίδεψε με σκάφος κατά μήκος της γαλλικής ακτής όταν έπαθε «ιατρικό έκτακτο περιστατικό»

Ρόμπερτ Περσιτσίτι

Συγκίνηση προκάλεσε η είδηση ότι ο Αμερικανός βετεράνος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, Ρόμπερτ Περσιτσίτι, πέθανε την περασμένη εβδομάδα ενώ ταξίδευε για να παραστεί στις εκδηλώσεις μνήμης της 80ής επετείου της απόβασης των συμμαχικών δυνάμεων στη Νορμανδία (D-Day).

Ο Ρόμπερτ "Aλ" Περσιτσίτι, 102 ετών, είχε ταξιδέψει αεροπορικώς και ταξίδεψε με σκάφος κατά μήκος της γαλλικής ακτής όταν έπαθε «ιατρικό έκτακτο περιστατικό», ανέφερε η ένωση Honor Flight σε μια ανάρτηση στο Facebook, χωρίς να διευκρινίσει τη φύση του ιατρικού περιστατικού.

Στη συνέχεια, ο βετεράνος μεταφέρθηκε αεροπορικώς στη Γερμανία, αλλά πέθανε λίγο μετά, στις 31 Μαΐου, σύμφωνα με την ένωση, η οποία επικαλείται άλλους βετεράνους που ταξίδεψαν μαζί του.

Ο Περσιτσίτι ήταν χειριστής ασυρμάτου για το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ στο πλοίο διοίκησης USS Eldorado και υπηρέτησε στο μέτωπο του Ειρηνικού, συμπεριλαμβανομένων της Ίβο Τζίμα, της Οκινάουα και του Γκουάμ, όπου οι αμερικανικές δυνάμεις πολέμησαν τον ιαπωνικό στρατό.

Ο Καναδός βετεράνος Ουίλιαμ Κάμερον, ο οποίος συμμετείχε στην Απόβαση στις 6 Ιουνίου 1944, πέθανε σε ηλικία 100 ετών την προηγουμένη από την επιστροφή του στη Νορμανδία, όπου επρόκειτο να παρευρεθεί στους εορτασμούς της 80ης επετείου από την απόβαση της D-Day.

Περίπου 180 βετεράνοι ηλικίας 90 και ετών, ακόμη και 100 ετών, συμμετέχουν στους σημερινούς εορτασμούς της 80ης επετείου της Απόβασης των Συμμάχων στη Νορμανδία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: D-Day Γαλλία Απόβαση στη Νορμανδία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark