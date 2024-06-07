Η διπλωματία των ΗΠΑ ζήτησε χθες Πέμπτη από το Ισραήλ «πλήρη διαφάνεια» για τον βομβαρδισμό σχολείου της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) στη Λωρίδα της Γάζας.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση μας είπε πως θα δώσει στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για αυτό το πλήγμα, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων αυτών που σκοτώθηκαν» και «αναμένουμε να είναι πλήρως διαφανής δημοσιοποιώντας τις πληροφορίες αυτές», είπε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Μάθιου Μίλερ.

Νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γάζας έκανε λόγο χθες για τουλάχιστον 37 νεκρούς στον βομβαρδισμό εναντίον σχολείου του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA).

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν πως προχώρησαν στον βομβαρδισμό και τόνισαν πως στόχος ήταν «βάση της Χαμάς», κατ’ αυτές.

Ο κ. Μίλερ είπε πως μέλη της Χαμάς συνηθίζουν να κρύβονται ανάμεσα σε άμαχους αλλά η Ουάσιγκτον αναμένει περισσότερες πληροφορίες.

«Είδαμε τους ισχυρισμούς σύμφωνα με τους οποίους 14 παιδιά σκοτώθηκαν στον βομβαρδισμό, και ασφαλώς, όταν βλέπεις —αν είναι ακριβές αυτό— πως σκοτώθηκαν 14 παιδιά, αυτοί δεν είναι τρομοκράτες», εξήγησε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

