Οι ηγέτες των Ρεπουμπλικανών στο αμερικανικό Κογκρέσο επιβεβαίωσαν την πληροφορία πως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα εκφωνήσει ομιλία ενώπιον της ολομέλειάς του στην Ουάσιγκτον την 24η Ιουλίου.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον ανέφερε μέσω X πως «έχει την ευχαρίστηση» να ανακοινώσει μαζί με τον ηγέτη της ρεπουμπλικανικής μειοψηφίας στη Γερουσία Μιτς Μακόνελ ότι ο κ. Νετανιάχου θα απευθύνει ομιλία «σε κοινή συνεδρίαση» των δυο σωμάτων του Κογκρέσου προκειμένου να «παρουσιάσει το όραμα της ισραηλινής κυβέρνησης για την υπεράσπιση της δημοκρατίας, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αποκατάσταση δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην περιφέρεια» της Μέσης Ανατολής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

