Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε χθες Πέμπτη να τερματιστούν οι εχθροπραξίες κατά μήκος της συνοριακής γραμμής που έχει οριστεί από τον ΟΗΕ ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο, εκφράζοντας ανησυχία για τον κίνδυνο «ευρύτερης σύρραξης με καταστροφικές συνέπειες για την περιφέρεια».

«Καθώς συνεχίζονται οι ανταλλαγές πυρών κατά μήκος της Μπλε Γραμμής, ο Γενικός Γραμματέας καλεί εκ νέου τα μέρη να παύσουν πυρ επειγόντως», τόνισε ο εκπρόσωπος του κ. Γκουτέρες, ο Στεφάν Ντουζαρίκ, σε δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα στη Νέα Υόρκη.

«Αυτές οι ανταλλαγές πυρών θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν ευρύτερη σύρραξη με καταστροφικές συνέπειες για την περιφέρεια», προειδοποιεί το κείμενο.

«Έχουν χαθεί ήδη εκατοντάδες ανθρώπινες ζωές, έχουν εκτοπιστεί χιλιάδες άνθρωποι, έχουν καταστραφεί σπίτια και βιος και στις δυο πλευρές της Μπλε Γραμμής. Πυρκαγιές που προκαλούνται από εκρήξεις ρημάζουν κοινότητες και το περιβάλλον», προστίθεται.

Οι στην πράξη καθημερινές ανταλλαγές πυρών ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και τη λιβανική Χεζμπολά έχουν κλιμακωθεί περαιτέρω τις τελευταίες ημέρες, εν μέσω του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, του οποίου η Χεζμπολά είναι σύμμαχος.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε προχθές Τετάρτη ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ είναι «έτοιμες για πολύ εντατικές επιχειρήσεις» στο λεγόμενο βόρειο μέτωπο, καθώς ρουκέτες και drones που εξαπέλυσε η Χεζμπολά προκάλεσαν στις αρχές της εβδομάδας δασικές πυρκαγιές κατά μήκος των συνόρων, εκτοπίζοντας χιλιάδες ακόμη κατοίκους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

