«Ο ουρανός της Φριτάουν δεν θα είναι ποτέ ξανά ο ίδιος» - Πρόκειται για «μια μεγάλη απώλεια για το έθνος» δήλωσε ο πρόεδρος της Σιέρα Λεόνε

Ένα γιγαντιαίο δέντρο, που δέσποζε για αιώνες στον ουρανό της Φριτάουν, πρωτεύουσας της Σιέρα Λεόνε και συμβόλιζε την ελευθερία για τους πρώτους κατοίκους της χώρας, έπεσε χθες Τετάρτη το βράδυ στη διάρκεια καταιγίδας.

Last night Sierra Leone lost one of its most iconic monuments—Freetown’s Cotton Tree.



The tree was a symbol of freedom and at the heart of the city’s foundation story. @VickieRemoeShow was at the cotton tree to #MakeSierraLeoneFamous in April 2020.https://t.co/yueAMR0qnp pic.twitter.com/X5pbtbGRTM — Vickie Remoe 🇸🇱 (@VickieRemoe) May 25, 2023

Πρόκειται για «μια μεγάλη απώλεια για το έθνος» δήλωσε ο πρόεδρος Τζούλιους Μαάντα Μπίο, καθώς πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για να δει τον κατεστραμμένο κορμό του δέντρου.

Το «Cotton Tree» («Βαμβακόδεντρο») ήταν το πιο σημαντικό ορόσημο σε αυτή τη χώρα της Δυτικής Αφρικής που ιδρύθηκε από απελεύθερους Αμερικανούς σκλάβους. Πιστεύεται ότι όταν αυτοί οι σκλάβοι έφτασαν με βάρκα στα τέλη του 18ου αι., συγκεντρώθηκαν κάτω από τα κλαδιά του δέντρου για να προσευχηθούν προτού εγκατασταθούν στη νέα τους πατρίδα.

«Θεωρείτο σύμβολο ελευθερίας από τους πρώτους εποίκους», έγραψε ο πρόεδρος της χώρας με ανάρτηση στο twitter. «Θα τοποθετήσουμε κάτι στο ίδιο σημείο που θα μαρτυρά τη θέση του σπουδαίου Cotton Tree στην Ιστορία μας. Όλες οι φωνές θα ενωθούν για αυτό», συμπλήρωσε.

Το δέντρο καπόκ στεκόταν στη μέση ενός κυκλικού κόμβου στο κέντρο της Φριτάουν κοντά στο εθνικό μουσείο και το γραφείο του προέδρου. Ένας περαστικός, ο Βίκτορ Τούτου Ρότζερς, είπε στο Reuters ότι είδε το δέντρο να πέφτει γύρω στις 21:40 χθες βράδυ τοπική ώρα (00:40 ξημερώματα Πέμπτης, ώρα Ελλάδας).

«Ο άνεμος φυσούσε, η βροχή δυνάμωνε. Είχα σχολάσει από τη δουλειά μου και έτρεξα γύρω από το δέντρο, γιατί φοβήθηκα ότι μπορεί να έπεφταν τα κλαδιά», είπε.«Λίγο μετά, έπεσε ένας δυνατός κεραυνός και άκουσα έναν δυνατό κρότο – τον ήχο του δέντρου που έπεφτε πίσω μου».

Σήμερα, τα κλαδιά και τα υπολείμματα του δέντρου είχαν απομακρυνθεί, και το μόνο που είχε απομείνει ήταν ο κορμός.

«Για τον δήμο το δέντρο συμβόλιζε πολλά, τον τόπο όπου κάνουμε κάθε Νοέμβριο την ετήσια μέρα των ευχαριστιών μας για να προσευχηθούμε, και για πολλές άλλες εκδηλώσεις», είπε ο ανώτατος αξιωματούχος της διοίκησης της πόλης, Φέστους Καλάϊ.

«Ο ουρανός της Φριτάουν δεν θα είναι ποτέ ξανά ο ίδιος», κατέληξε.

The iconic Cotton Tree has fallen due to the heavy downpour of rain in our capital this evening. A great loss to the nation. It was regarded as a symbol of liberty and freedom by early settlers. We will have something at the same spot that bears testament to the great Cotton… — President Julius Maada Bio (@PresidentBio) May 24, 2023

Due to the heavy downpour of rain this night, the famous, historic and iconic cotton tree that was once standing tall at the center of Freetown, the capital of Sierra Leone, has fallen after 200+ years of existence. 🥲#SaloneTwitter #SierraLeone #Freetowncottontree pic.twitter.com/14Tyvb0lhK — The African Dream (@theafricadream) May 24, 2023

What’s the betting the Cotton Tree will be replaced by a clock tower? #SierraLeone pic.twitter.com/oGt43UyTjP — Sheka Forna (@tonkolili) May 24, 2023

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.