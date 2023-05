Tina Turner: Ιδιωτική η κηδεία της «γιαγιάς της ροκ» - Παγκόσμια η θλίψη για τον θάνατό της 

Με λουλούδια, κεριά και σημειώματα αγάπης, ο πλανήτης αποχαιρετά και τιμά τη μία και μοναδική Τίνα Τέρνερ (Tina Turner), την «γιαγιά της ροκ» με την ταραχώδη ζωή και την εκρηκτική σκηνική παρουσία, που με την φωνή και τη μουσική της ενθουσίασε εκατομμύρια θαυμαστές και ενέπνευσε πολλούς καλλιτέχνες των επόμενων γενεών.

Η Τίνα Τέρνερ πέθανε χθες στο σπίτι της, στη Ζυρίχη της Ελβετίας και η είδησή προκάλεσε παγκόσμιο σοκ καθώς δεν είχαν κυκλοφορήσει κάποια νέα για την βεβαρυμένη υγεία της 83χρονης σούπερ σταρ.

Τα τελευταία χρόνια, η Τίνα Τέρνερ είχε πάθει εγκεφαλικό επεισόδιο, ενώ έπασχε από καρκίνο και νεφρική ανεπάρκεια.

Τα προβλήματα υγείας της ήταν τόσο έντονα, που η ίδια είχε ακόμη σκεφτεί ακόμα και την υποβοηθούμενη αυτοκτονία

Ενώ ο κόσμος θρηνεί την απώλειά της, δόθηκαν στη δημοσιότητα πληροφορίες για την κηδεία της.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπός της, η κηδεία της Τίνα Τέρνερ θα είναι ιδιωτική και θα γίνει παρουσία μόνο της οικογένειας και λίγων στενών φίλων.

Tina Turner’s funeral plans revealed as fans mourn the Queen of Rock 'n' Rollhttps://t.co/cIJxYU8LeY pic.twitter.com/DJZmPQt8Ii