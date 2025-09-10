CNN Turk: «Δεν μπορούν οι Ισραηλινοί να επιχειρήσουν ένοπλη επίθεση στην Τουρκία»

«Δεν έχουν το θάρρος να το κάνουν στην Τουρκία. Το Ισραήλ γνωρίζει πως η χώρα μας διαφέρει από τις υπόλοιπες της περιοχής».

Του ανταποκριτή του ΣΚΑΙ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη

Δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία στην Τουρκία μετά την επίθεση του Ισραήλ στην Ντόχα. Τουρκικές πηγές από το CNN Turk αναφέρουν πως αντίστοιχη κίνηση του Τελ Αβίβ σε τουρκικά εδάφη είναι απίθανο να πραγματοποιηθεί για δύο λόγους:

Ο πρώτος είναι ότι η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Μια επίθεση εναντίον της θα δεσμεύσει και τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ. Το άρθρο 5 ορίζει ότι σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης εναντίον ενός συμμάχου του ΝΑΤΟ, κάθε μέλος της συμμαχίας θα θεωρήσει αυτή την πράξη βίας ως ένοπλη επίθεση εναντίον όλων των μελών και θα προβεί στις ενέργειες που κρίνει απαραίτητες για να βοηθήσει τον σύμμαχο που δέχτηκε την επίθεση.

Ο δεύτερος είναι ότι το Ισραήλ γνωρίζει ότι η Τουρκία διαφέρει από τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής. «Δεν μπορεί να πραγματοποιήσει στρατιωτική επιχείρηση, αλλά μπορεί να προκαλέσει αναταραχές στην Τουρκία με άλλους τρόπους και μεθόδους», αναφέρουν οι πηγές.

Πηγή: skai.gr

